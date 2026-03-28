San Juan tendrá por primera vez "La Noche de los Panchos", un evento que promete mucho sabor

La iniciativa surgió de la mano de un sanjuanino dueño de una panchería que se inspiró en la Noche de las Heladerías. En qué consiste el evento que espera ser parte de la agenda anual.

Así como existe el evento denominado “La Noche del Heladerías”, un sanjuanino se inspiró en la idea para hacer lo mismo en San Juan, pero enfocado en su rubro. Es así como nació “La Noche de los Panchos”, una iniciativa que tiene cada vez más adeptos que quieren ser parte y cuyo objetivo es difundir emprendimientos, visibilizar el rubro gastronómico.

Maximiliano Suárez, propietario de Panchazo está detrás de la iniciativa. En diálogo con DIARIO DE CUYO, explicó que comenzó a desarrollar la idea y al irla comunicando entre colegas se dio cuenta que en caso de formalizarse serían varios los emprendedores que se sumarían. “Llevamos alrededor de unos 40 locales que se han sumado al evento, sabemos que se van a sumar más y estamos esperando que las grandes casas también adhieran a la idea”, destacó.

WhatsApp Image 2026-03-27 at 19.58.45 La propuesta del evento es ofrecer al público la promo de 2x1 en panchos tradicionales con agregados a $5.000. Suárez aseguró que la situación en la que se encuentra el sector no es la mejor, pero entienden que es necesario realizar estas acciones para visibilizar a los gastronómicos y estar más cerca de los clientes.

“Creo que el pancho en San Juan es una de las comidas gastronómicas más buscada, no solo por su precio, sino por ser una comida rápida. Creo que va la viene en difusión muy bien, cada vez se suman más pancherías, más gente que tiene su propio emprendimiento en su casa y la verdad es que esperamos que esto tenga mucha repercusión”, destacó.

La Noche de los Panchos y los locales adheridos Dentro de los 40 locales que estarán participando del evento se encuentran comercios reconocidos como Camalú, Pancho Santi, Pachata Gastón y Panchazo. La intención de Suárez es que tanto pequeños carros de comida como las grandes casas de comida rápida que ofrecen este alimento se sumen a la iniciativa.