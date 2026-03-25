La vitivinicultura local debe prepararse para afrontar la falta de vino en Europa

La posibilidad de que el Mediterráneo europeo deje de elaborar vinos de la manera en que lo ha hecho durante siglos ya no pertenece al terreno de la especulación. Investigaciones recientes, sumadas a evidencias empíricas cada vez más frecuentes, advierten que el cambio climático podría tornar inviables zonas históricas de producción vitivinícola. Se trataría de un hecho sin precedentes en tiempos históricos. Regiones emblemáticas del vino mundial enfrentando la pérdida de sus condiciones naturales básicas.

La señal más visible de este proceso fue la viralización de un mapa elaborado por Sebastián Gräff para The European Correspondent, que muestra cómo, desde hace al menos 60 años, las zonas vitivinícolas europeas se desplazan progresivamente hacia el norte. El impacto del gráfico no solo fue masivo, sino también polémico. Áreas tradicionales colmadas de viñedos, como la campiña de Jerez, directamente no aparecen representadas. Estos ‘huecos” se repiten en distintos países y reflejan una realidad incómoda. El clima ya no responde a la lógica histórica que dio origen a muchos de los grandes vinos europeos.

El debate se intensificó al conocerse, casi en simultáneo, que la República de Nabimia, en África, está inundando Europa con uvas cultivadas en pleno desierto. El dato es revelador: mientras zonas tradicionales comienzan a perder competitividad climática, regiones impensadas hasta hace poco emergen como nuevas proveedoras. El mapa productivo global se reconfigura a gran velocidad.

La vitivinicultura se rige por principios claros. Cada variedad de uva necesita una determinada cantidad de calor acumulado para desarrollarse con éxito. Factores aparentemente menores, como la orientación de una ladera, pueden modificar más de dos grados la temperatura media diaria. En ese delicado equilibrio, el cambio climático se ha convertido en uno de los ‘game changers” más determinantes del mundo de la vid.

El Marco de Jerez ofrece un ejemplo contundente: en 2024 se registró la vendimia más temprana desde que existen datos. Los expertos advierten que, si la tendencia continúa, podría llegar el momento en que cultivar uvas allí deje de ser viable. Lo que hasta hace poco parecía impensado, hoy empieza a tomarse en serio en ámbitos científicos y productivos.