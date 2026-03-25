Nubosidad variable y fuerte viento, así estará el tiempo en San Juan este miércoles 25 de marzo

Para este miércoles 25 de marzo, se espera en San Juan un día fuerte viento en el arranque, nubosidad variable y una máxima que no superará los 24°C.

Durante la mañana el cielo se presentará parcialmente nublado y vientos del sudeste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 59 km/h.

Por la tarde, el tiempo continuará ligeramente nublado, con una temperatura máxima que rondará los 24°C y vientos más moderados del noreste, entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche, el cielo estará algo nublado, con una temperatura en descenso hasta los 20°C y vientos del sur en similar intensidad.

Pronóstico del tiempo en San Juan: smn25032026 El pronóstico del tiempo del miércoles 25 de marzo de 2026.- Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.