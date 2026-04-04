    • 4 de abril de 2026 - 20:40

    Medio Oriente: Irán lanzó una dura amenaza tras el ultimátum de Trump

    Irán respondió al ultimátum de Donald Trump y advirtió que Medio Oriente “se convertirá en un infierno” si escala el conflicto.

    La tensión en Medio Oriente crece tras el cruce de amenazas entre Irán y Estados Unidos.

    La tensión en Medio Oriente crece tras el cruce de amenazas entre Irán y Estados Unidos.

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    La tensión en Medio Oriente escaló a niveles críticos luego de que Irán respondiera con una fuerte advertencia al ultimátum de Donald Trump, quien exigió en 48 horas la apertura del estrecho de Ormuz. El cruce de amenazas encendió alarmas internacionales por un posible conflicto de gran magnitud.

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    Medio Oriente: amenaza directa y clima de guerra

    Desde el alto mando militar iraní, la respuesta fue contundente: calificaron las declaraciones de Trump como “impotentes, nerviosas, desequilibradas y estúpidas”, en una señal del nivel de confrontación alcanzado.

    El general Ali Abdollahi Aliabadi, del Cuartel Central Jatam al-Anbia, fue aún más lejos al advertir: “Se abrirán las puertas del infierno”, en respuesta directa al mensaje del exmandatario estadounidense.

    El conflicto se centra en el estratégico estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo, cuya posible intervención podría tener consecuencias económicas y geopolíticas a escala global.

    En ese contexto, voceros iraníes redoblaron la apuesta: “Si la agresión se expande, todo Medio Oriente se convertirá en un infierno”, señalaron en declaraciones difundidas por medios estatales.

    La escalada verbal genera preocupación en la comunidad internacional, que observa con atención un escenario cada vez más tenso y con riesgo de derivar en un enfrentamiento abierto.

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