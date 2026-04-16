Michael Jackson: se confirmaron los horarios para el preestreno de su película en San Juan

La biopic sobre el Rey del Pop llegará a las salas locales en una función especial. Agendá los horarios para disfrutar del preestreno el 22 de abril.

Michael Jackson hace pie en el cine con una esperada historia, donde su etapa de esplendor está a cargo de su sobrino Jaafar.

La espera terminó para los fans sanjuaninos del Rey del Pop. Los cines locales definieron horarios para el preestreno de "Michael", biopic de Michael Jackson. La cita será el miércoles 22 de abril, un día antes de su estreno oficial, permitiendo que el público local sea de los primeros en disfrutar la mega producción.

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Dirigida por Antoine Fuqua, la película -que ha generado gran expectativa a nivel global- recorre la compleja vida del artista desde sus inicios en los Jackson 5 hasta su ascenso como el más grande de todos los tiempos. Con una duración aproximada de 130 minutos, el film destaca por el asombroso parecido físico y vocal de su protagonista, Jaafar Jackson, sobrino del recordado cantante, quien asume el desafío de interpretar a su tío en una actuación que ya genera comentarios elogiosos en la crítica internacional.

Los cines locales han dispuesto funciones en diversos formatos para que nadie se quede afuera. Habrá opciones tanto en castellano como en versión subtitulada, abarcando todas las salas de la provincia: Play Cinema, Multiplex y Cinemacenter.

Las funciones Michael. Preestreno: miércoles 22 de abril Play Cinema

2D Castellano: 21:40 h

2D Subtitulada: 22:40 h Multiplex