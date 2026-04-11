La peli de Michael Jackson llega a San Juan y ya comenzó la preventa de entradas

El Rey del Pop arribará a las salas locales el 22 de abril en estreno nacional. Estará en 2D, en castellano y subtitulada.

La cuenta regresiva para uno de los estrenos cinematográficos más esperados del año ha comenzado y los cines de San Juan han dado luz verde a la preventa de entradas para "Michael", la biopic sobre Michael Jackson. Con fecha de estreno para el miércoles 22 de abril, la provincia se suma a la expectativa global.

La oferta para el estreno es completa: los espectadores podrán optar por funciones en 2D Castellano y 2D Subtitulado, asegurando que tanto los seguidores de la voz original como el público general tengan acceso a la experiencia. Como en el resto del país, la preventa está habilitada tanto por canales digitales como en boleterías físicas.

¿De qué trata la película Bajo la dirección de Antoine Fuqua, "Michael" no es solo un repaso por los éxitos musicales, sino un drama biográfico profundo que explora las múltiples capas de la vida del Rey del Pop. La trama del film, que dura poco más de dos horas, inicia con su etapa como niño prodigio en los The Jackson 5, recorriendo su meteórico ascenso hasta convertirse en un ícono global sin precedentes.

image La película muestra la construcción del ídolo desde su niñez El film pone especial énfasis en el proceso creativo de álbumes revolucionarios y el perfeccionismo que lo llevó a la cima, sin dejar de lado los desafíos personales, la presión de la fama y las controversias que marcaron su madurez.

Con un elenco encabezado por su sobrino, Jaafar Jackson, junto a figuras como Colman Domingo y Nia Long, la cinta busca humanizar a la leyenda, ofreciendo una mirada íntima sobre el hombre que cambió la historia de la música para siempre.