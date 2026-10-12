    • 12 de octubre de 2026 - 10:14

    Ministerio de Familia: habrá dos días de atención oftalmológica gratuita en Caucete

    El programa ‘Te veo bien’ estará los días martes 13 y miércoles 14 de octubre en el departamento Caucete por iniciativa del Ministerio de Familia.

    El programa Te veo bien llega a Caucete de la mano del Ministerio de Familia.

    El programa 'Te veo bien' llega a Caucete de la mano del Ministerio de Familia.

    Foto:

    (Gentileza)

    En el salón del sindicato de Luz y Fuerza de Caucete, ubicado en Diagonal Sarmiento 380, se realizará un operativo de salud visual organizado por el Ministerio de Familia y destinado a personas a partir de 6 años y sin límite de edad, que no cuenten con cobertura de obra social.

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    Esta iniciativa está enmarcada en el programa “Te veo bien” que se gestiona a través de la Dirección de Asistencia. Y el operativo será los días martes 13 y miércoles 14 de octubre, con atención entre las 8 y las 12 horas.

    Modalidad de atención en Caucete

    El desarrollo del programa consistirá en la revisación y control de la vista para luego determinar si la persona necesita corrección para mejorar su capacidad visual. En aquellos casos que se requiera el uso de anteojos tanto para ver de cerca como de lejos, el programa incluye la elección de los marcos y la confección de los lentes según los parámetros que se necesiten.

    A través de esta política pública que va recorriendo todos los departamentos de la provincia, el Gobierno de San Juan se ha propuesto acercar acciones concretas y garantizar el acceso igualitario a la salud a todas las familias sanjuaninas.

    Las personas interesadas en participar de este operativo oftalmológico sólo deben presentar en el lugar su DNI y una copa de un Certificado de Negativa de ANSES que acredite su falta de cobertura social. La atención es por orden de llegada.

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