Ministerio de Familia: habrá dos días de atención oftalmológica gratuita en Caucete

El programa ‘Te veo bien’ estará los días martes 13 y miércoles 14 de octubre en el departamento Caucete por iniciativa del Ministerio de Familia.

El programa 'Te veo bien' llega a Caucete de la mano del Ministerio de Familia.

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En el salón del sindicato de Luz y Fuerza de Caucete, ubicado en Diagonal Sarmiento 380, se realizará un operativo de salud visual organizado por el Ministerio de Familia y destinado a personas a partir de 6 años y sin límite de edad, que no cuenten con cobertura de obra social.

Esta iniciativa está enmarcada en el programa “Te veo bien” que se gestiona a través de la Dirección de Asistencia. Y el operativo será los días martes 13 y miércoles 14 de octubre, con atención entre las 8 y las 12 horas.

Modalidad de atención en Caucete El desarrollo del programa consistirá en la revisación y control de la vista para luego determinar si la persona necesita corrección para mejorar su capacidad visual. En aquellos casos que se requiera el uso de anteojos tanto para ver de cerca como de lejos, el programa incluye la elección de los marcos y la confección de los lentes según los parámetros que se necesiten.

A través de esta política pública que va recorriendo todos los departamentos de la provincia, el Gobierno de San Juan se ha propuesto acercar acciones concretas y garantizar el acceso igualitario a la salud a todas las familias sanjuaninas.