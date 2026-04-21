A un año de la muerte del Papa Francisco: cómo fueron sus últimas 24 horas

Este martes se recuerda en el Vaticano y en toda Italia con una serie de conmemoraciones por el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco, fallecido el 21 de abril de 2025 a las 7:35 de la mañana , a causa de un “derrame cerebral, coma y un colapso cardiovascular irreversible”, según informó la oficina de prensa vaticana en ese momento.

Después de haber estado internado varias veces en el hospital Gemelli de Roma, perteneciente al Vaticano, él decidió quedarse en la simple residencia Santa Marta donde vivía, porque quería asistir al menos a algunas de las celebraciones de Semana Santa, tal vez porque preveía que podía ser su última oportunidad. Y así fue. En Santa Marta vivió sus 12 años de pontificado , rechazando el majestuoso palacio y departamento papal donde habían vivido los otros pontífices y donde volvió a vivir el papa León XIV.

Francisco, nacido el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, en el seno de una familia originaria del Piamonte (región del norte de Italia), fue elegido Papa el 13 de marzo de 2013 y fue el primer Papa argentino y latinoamericano y el primer Papa jesuita.

Algunas semanas antes de esa Pascua, Francisco, el primer Papa latinoamericano, el argentino que había revolucionado el cónclave de 2013 tras la renuncia de Benedicto XVI como Sumo Pontífice , había permanecido 38 días internado en el Hospital Agostino Gemelli, histórico centro sanitario de los máximos referentes del Vaticano.

Había padecido una infección respiratoria y una neumonía bilateral que había puesto su vida en extremo peligro tres veces. Pero el 23 de marzo había recibido el alta y había vuelto a su residencia en Santa Marta.

Estaba débil, frágil, desmejorado. Tenía el gesto adusto. Pero, aunque no podía hacer las cosas que hacía siempre, hizo todas las que pudo. Es que, después de estar muy al borde de la muerte, ese estado frágil era, aún así, una notable mejoría respecto de apenas algunas semanas antes. La fisioterapia respiratoria y motriz lo ayudaban, y eso se notaba en una paulatina mejoría de su voz.

El domingo 20, después de escuchar las palabras de aliento de su enfermero personal, Francisco logró impartir desde el icónico balcón de la Basílica de San Pedro la bendición Urbi et Orbi. La misa la había oficiado el cardenal Angelo Comastri.

image Funeral del Papa Francisco.

Duro casi media hora esa recorrida entre la multitud de fieles que habían ido a escuchar la misa pascual al epicentro de la Iglesia Católica, y que podían ver al Sumo Pontífice de cerca. Cuando terminó ese último acercamiento con sus feligreses, Francisco le dijo a su enfermero: “Gracias por traerme de vuelta a la plaza”. El mundo no volvería a verlo vivo.

Las alarmas sonaron pasadas las cinco de la madrugada del lunes 21 de abril. El Papa se despertó sintiéndose mal y llamó a su enfermero personal. A partir de ese momento, Strappetti fue una de las pocas personas que lo rodearon en medio de una descompensación que resultaría fatal.

A las siete menos cuarto de la mañana, Francisco entró en un coma del que no se recuperaría. “No sufrió, todo ocurrió muy rápidamente”, difundiría el Vaticano después sobre esos instantes. Una apoplejía cerebral desencadenó un fallo cardiocirculatorio irreversible, y esa fue la causa definitiva de su muerte, según certificó el jefe de Sanidad del Vaticano, que ocurrió el lunes 21 de abril de 2025 las 7.35 de la mañana de Roma, hace exactamente un año.

Tenía 88 años y se había convertido en Papa doce años antes, cuando creía que su oportunidad para convertirse en la máxima autoridad de la Iglesia Católica ya había pasado. Hubo que esperar hasta las 20 de ese lunes para que el Camarlengo realizara la constatación de la muerte de Francisco. Después del cumplimiento de ese protocolo, se selló el apartamento que Francisco ocupaba en Santa Marta, tal como indica la liturgia papal.

El emotivo audiovisual que publicaron desde el Vaticano

Un año después del fallecimiento del Papa Francisco, Vatican News, Vatican Radio y L'Osservatore Romano recuerdan sus momentos más significativos en un documental de 27 minutos titulado «Todos, Todos, Todos», basado en otra de las expresiones más emblemáticas del Pontífice de cercanía a las periferias, de sus incesantes llamados a la paz en un mundo desgarrado por la guerra mundial fragmentada.

Embed - “Todos, todos, todos!”

«¡Todos, todos, todos!», que estará disponible en las plataformas multimedia del Vaticano con subtítulos en italiano, español e inglés, es el eje central de una narrativa visual que transmite la esencia pastoral del pontificado de Bergoglio.

Mediante imágenes de archivo y secuencias simbólicas, el vídeo muestra una Iglesia en constante movimiento, capaz de dialogar y estar presente en medio de las heridas de la historia. Desde la centralidad de la misericordia hasta la construcción de relaciones directas, los años de Francisco como Papa se presentan como una experiencia eclesial que tradujo el Evangelio en gestos concretos y universalmente comprensibles.

Más que un recuerdo, se trata, por tanto, de una memoria viva, una mirada que, un año después de la muerte de Francisco, sigue cuestionando el presente de la Iglesia y del mundo.

Cómo Italia conmemora el primer aniversario de la muerte de Francisco

El Vaticano y Roma recuerdan la muerte de Francisco con numerosas misas. Por la tarde, la más importante se celebrará a las 18 horas locales, después del rosario, en la Iglesia papal de Santa María la Mayor, donde Francisco iba a rezar antes de partir y al retornar de todos sus viajes y otros eventos. Rezaba ante Salus Populi Romani, la imagen de la virgen María “protectora del pueblo romano”. Durante la misa se leerá un mensaje del papa León XIV, que todavía está haciendo un viaje por varios países africanos.

Francisco está enterrado en Santa María la Mayor porque él mismo lo pidió. Junto a la tumba se descubrirá una nueva placa recordatoria en latín que dice: “Francisco, sumo pontífice, que se detuvo 126 veces en devota oración a los pies de la Salus Populi Romani, por su voluntad descansa en esta Basílica Papal desde el 26 de abril de 2026. Primer aniversario de su muerte”. La misa será transmitida en una pantalla gigante que está en el frente de la basílica.

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Paralelamente, en la Casina Pio IV, sede dentro del Vaticano de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, la organización católica Scholas Ocurrentes, fundada por el Papa Francisco cuando vivía en Buenos Aires para difundir y educar la “cultura del encuentro”, organizó otras conmemoraciones. Entre ellas, un seminario titulado “La herencia de Papa Francisco”, donde se presentarán algunos proyectos de Scholas que se están desarrollando, referidos al arte (en particular el cine), al deporte y a la educación. Entre las personas que expondrán se encuentra la teóloga argentina Emilce Cuda, Secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina.

A las 16 hs se proyectará, pero solo a nivel privado porque la prensa no tiene acceso, la película “Aldeas: el final del sueño de Papa Francisco”, dirigida por el famoso director cinematográfico Martin Scorsese, a quien el Papa argentino pidió expresamente que lo realizara, dando voz a numerosas comunidades del mundo para promover la diversidad cultural.

La jornada concluirá con un concierto en el Auditorio de la Conciliación, ubicado en la Vía de la Conciliación que conduce del río Tíber hasta la basílica de San Pedro del Vaticano, del que participarán, entre otros, Arisa, dos veces ganadora del Festival de San Remo, y la Orquesta de Conciertos de Jakarta. También habrá una exposición de obras de artistas internacionales como Didit Prabowo de Indonesia, el romano Maupal y el albanés Genc Permeti.