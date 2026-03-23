Colombia: se estrelló un avión de la fuerza aérea y hay al menos ocho muertos y más de 80 heridos

Un avión militar se estrelló este lunes en el suroeste de Colombia mientras despegaba y, por el momento, el gobierno no confirmó la cantidad de víctimas . De acuerdo con el gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina, el avión transportaba 125 ocupantes en total, de los cuales se confirmaron al menos ocho muertes.

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“Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de nuestra Fuerza Pública”, escribió el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a través de X.

Sánchez también explicó que todavía no está claro qué provocó el accidente. Además, aseguró que ya se activaron todos los protocolos de asistencia para los afectados y sus familias, junto con la investigación para determinar qué pasó.

El gobernador de Putumayo confirmó en una conferencia de prensa que en la aeronave viajaban 125 personas: 112 integrantes del Ejército Nacional, 11 tripulantes de la Fuerza Aérea y dos policías.

Según detalló, hay 83 heridos, de los cuales 14 están en estado crítico, y se registraron ocho víctimas fatales. Además, explicó que varios de los lesionados ya fueron trasladados o están siendo evacuados a ciudades cercanas, como Neiva y Florencia.

Por su parte, a través de un video publicado en redes sociales, Carlos Fernando Silva Rueda, Comandante de la Fuerza Aeroespacial colombiana, aclaró que todavía no se conocen las causas del accidente. Lo único que saben hasta ahora es que, apenas despegó, la aeronave sufrió algún problema y cayó a tierra a pocos kilómetros del aeropuerto.

Desde la Defensa Civil de Colombia informaron que equipos de voluntarios se movilizaron en Putumayo para asistir en la emergencia. Indicaron que operan junto a otros organismos de rescate y compartieron un video donde se observan partes del avión incendiadas.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro también se expresó en redes luego el accidente. “Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido”, escribió.

En el mismo mensaje, apuntó contra las trabas burocráticas por frenar sus planes de modernización de las Fuerzas Armadas. “No daré más tiempos, es la vida de los jóvenes la que se pone en juego. Por eso contra viento y marea modernicé la flota estratégica aérea”, agregó.