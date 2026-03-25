    • 25 de marzo de 2026 - 20:07

    Cuba abre diálogo con Trump: evalúa inversión de EE.UU. sin ceder soberanía

    El presidente Díaz-Canel confirmó que Cuba está dispuesta a dialogar con Trump sobre inversión estadounidense, pero sin negociar soberanía.

    La crisis en Cuba impulsa negociaciones con Estados Unidos para atraer inversiones sin ceder soberanía. La isla enfrenta apagones prolongados, escasez de combustible y dificultades en el transporte. &nbsp;

    La crisis en Cuba impulsa negociaciones con Estados Unidos para atraer inversiones sin ceder soberanía. La isla enfrenta apagones prolongados, escasez de combustible y dificultades en el transporte.

     

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó que su gobierno está dispuesto a dialogar con Donald Trump sobre la participación de Estados Unidos en la economía de la isla. Sin embargo, dejó en claro que la soberanía no está en discusión, en medio de un contexto de presión internacional.

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    Durante una entrevista en La Habana, el mandatario señaló que existen múltiples temas para negociar, aunque subrayó que no se permitirá injerencia en la soberanía, independencia ni en el sistema político cubano. Las declaraciones se dan en medio de contactos bilaterales que fueron reconocidos recientemente tras meses de tensión.

    Inversión extranjera y negociación

    El gobierno cubano abrió la puerta a discutir la participación de Estados Unidos en sectores económicos, en un intento por aliviar la crisis interna. La isla enfrenta apagones prolongados, escasez de combustible y dificultades en el transporte, lo que ha profundizado la necesidad de inversión extranjera.

    Díaz-Canel mencionó que entre los temas posibles de diálogo se incluyen inversión extranjera, migración, narcotráfico, medioambiente y cooperación científica. No obstante, evitó dar detalles concretos sobre cómo sería la participación estadounidense en la economía local.

    Presión de Washington y límites de La Habana

    Desde la Casa Blanca, la administración de Trump intensificó la presión sobre la isla, incluso con un bloqueo petrolero total que se suma al embargo vigente desde 1961. Funcionarios estadounidenses han reclamado reformas económicas como condición para avanzar en acuerdos.

    Ante este escenario, el presidente cubano fue tajante: “Que respeten nuestra soberanía, independencia y sistema político. Eso no está en discusión”. Aun así, insistió en que el objetivo es evitar la confrontación y avanzar hacia el diálogo.

    El proceso, según explicó, será largo y requerirá establecer canales formales, definir una agenda común y evaluar resultados concretos. En paralelo, destacó que el exmandatario Raúl Castro sigue de cerca la situación y mantiene contacto frecuente con el actual gobierno.

    La posibilidad de un acercamiento entre ambos países marca un nuevo capítulo en una relación históricamente conflictiva, donde la economía y la política vuelven a cruzarse en un escenario global complejo.

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