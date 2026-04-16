Delcy Rodríguez desmanteló el "Salón Néstor Kirchner" en el palacio presidencial de Venezuela

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, desmanteló el “Salón Néstor Kirchner” en el Palacio Miraflores, que es utilizado para reuniones de gabinete.

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La medida incluyó el retiro de las imágenes y referencias al exmandatario argentino, que habían sido colocadas durante un encuentro bilateral con Hugo Chávez en 2011.

El salón, que se usa para reuniones y actividades oficiales, había sido inaugurado el 1 de diciembre de 2011, en el marco de una visita oficial de la entonces presidenta argentina Cristina Kirchner a Venezuela.

Hace meses hubo una polémica porque Delcy supuestamente había sacado los cuadros de Maduro de Miraflores. El tema se enfrió, pero ciertamente el Salón Néstor Kirchner tuvo una remodelación muy curiosa. 1. Con Maduro, diciembre 2025. 2. Delcy con funcionarios de EEUU, abril 2026. pic.twitter.com/fEjXgSj6CS

“Honor a quien honor merece, ¡Viva Néstor, viva Argentina!”, expresó Chávez durante la ceremonia. Fueron tuiteros chavistas quienes alertaron sobre los cambios. “Hace meses hubo una polémica porque Delcy supuestamente había sacado los cuadros de Maduro de Miraflores.

El tema se enfrió, pero ciertamente el Salón Néstor Kirchner tuvo una remodelación muy curiosa. La primera fue con Maduro, en diciembre de 2025, mientras que la segunda fue de Delcy con funcionarios de EE.UU ., en abril de 2026”, escribió en X Jordan Flores, junto a dos fotos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JJFlores94/status/2044544876960764386&partner=&hide_thread=false Se los dije https://t.co/mywcRxANa4 — Jordan J. Flores (@JJFlores94) April 15, 2026

Donde antes estaba el retrato del expresidente argentino, hoy se puede ver un gran dibujo de la sede del Gobierno y la inscripción “Palacio de Miraflores”, con un diseño que recuerda al de la Casa Blanca, en otra señal del “cogobierno” impuesto por Washington.

Según el periodista venezolano Gabriel Bastida, los cuadros fueron quitados en enero, poco después de la captura de Maduro por Estados Unidos.

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Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Nicolás Maduro, asumió el poder como presidenta encargada del país.

Desde entonces, la Administración de Donald Trump asegura que ejerce un tutelaje sobre el Gobierno de Rodríguez, que impulsó varios cambios en el país, como la apertura del sector de hidrocarburos a la inversión extranjera y una ley de amnistía, aunque todavía permanecen numerosos presos políticos.

Por ahora, no hay fecha para las elecciones presidenciales en Venezuela y la líder opositora María Corina Machado permanece fuera del país desde que salió de forma clandestina el año pasado para recibir el Premio Nobel de la Paz.