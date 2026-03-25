Detectan el primer caso de gripe aviar en humanos detectado en Europa

Compartir







Las autoridades sanitarias italianas confirmaron el primer caso en Europa de gripe aviar A (H9N2) en humanos. El contagio se produjo en Lombardía y afecta a un joven de poco más de veinte años con patologías previas, quien contrajo la infección durante una estancia en África y fue hospitalizado pocas horas después de aterrizar en el aeropuerto de Malpensa.

El paciente permanece en aislamiento en el Hospital San Gerardo de Monza, recibiendo tratamiento tanto por la infección como por sus enfermedades de base. Según el Ministerio de Sanidad, la situación está bajo control y no se han identificado problemas críticos.

Las autoridades subrayan que el H9N2 es un virus de origen animal con baja patogenicidad y que los contagios se producen por contacto directo con aves infectadas o entornos contaminados. Hasta el momento, no se ha registrado transmisión entre personas, lo que reduce significativamente el riesgo de contagio.

El sistema de vigilancia epidemiológica actuó con rapidez: todos los contactos estrechos del paciente fueron identificados y sometidos a seguimiento sin que se hayan detectado nuevos casos. El consejero regional de Sanidad, Guido Bertolaso, destacó que esto demuestra la eficacia de los protocolos de prevención italianos.

El virólogo Fabrizio Pregliasco, de la Universidad de Milán, llamó a la prudencia sin alarmismo, recordando que el H9N2 forma parte de cepas de gripe aviar esporádicamente infecciosas en humanos. Subrayó la importancia de reforzar la vigilancia en entornos de riesgo, como explotaciones ganaderas, y mantener un seguimiento constante de la situación.