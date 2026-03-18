    • 18 de marzo de 2026 - 14:19

    Donald Trump suspendió temporalmente trabas a barcos petroleros para aliviar los costos de energía en EE.UU

    Se trata de una ley que prohibía a embarcaciones con bandera extranjera llegar a puertos estadounidenses. La medida es clave en medio de la guerra de Medio Oriente.

    Donald Trump.-
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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El presidente Donald Trump suspendió temporalmente el miércoles una ley de transporte marítimo de hace un siglo para ayudar a aliviar los costos de la energía, disparados desde que los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán sumieron a Medio Oriente en la guerra.

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    La decisión de Trump de emitir una exención de 60 días a la Ley Jones levantaría durante este período la prohibición de que embarcaciones con bandera extranjera transporten carga entre puertos estadounidenses.

    Se trata de una medida para mitigar las "disrupciones a corto plazo en el mercado petrolero" derivadas del conflicto, afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado.

    "Esta acción permitirá que recursos vitales como el petróleo, el gas natural, los fertilizantes y el carbón fluyan libremente hacia los puertos estadounidenses durante sesenta días", explicó.

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