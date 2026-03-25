    • 25 de marzo de 2026 - 07:12

    El Ejército israelí lanzó un ataque contra una planta de producción de misiles navales en Teherán

    Según las FDI, las instalaciones estaban destinadas al “desarrollo y fabricación de misiles de crucero navales de largo alcance, capaces de destruir rápidamente objetivos en el mar y en tierra”.

    Ataque en Teherán.

    Ataque en Teherán.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La administración del presidente Donald Trump presentó al régimen de Irán un plan de alto el fuego de 15 puntos en un intento de poner fin a la guerra. El proyecto fue transmitido a Teherán por intermediarios de Pakistán, que se ofrecieron a albergar nuevas negociaciones entre Washington y Teherán.

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    Sin embargo, el mayor general Ali Abdollahi Aliabadi, comandante del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, declaró el martes que las fuerzas armadas iraníes continuarán la guerra “hasta la victoria total”.

    Tras esas declaraciones, el régimen iraní lanzó nuevos ataques contra Israel, Jordania y países del Golfo en la madrugada del miércoles. En paralelo, la autoridad de aviación civil de Kuwait informó que varios drones impactaron un tanque de combustible en el Aeropuerto Internacional del país y provocaron un incendio.

    Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron una nueva ofensiva contra Hezbollah en el sur del Líbano, donde abatieron a miembros del grupo y destruyeron un depósito de armas.

    “La fuerza aérea israelí, actuando sobre la base de información de inteligencia de las FDI, atacó dos importantes instalaciones de producción de misiles de crucero navales en Teherán”, indicó el comunicado militar. “La fuerza aérea israelí, actuando sobre la base de información de inteligencia de las FDI, atacó dos importantes instalaciones de producción de misiles de crucero navales en Teherán”, indicó el comunicado militar.

    Según las Fuerzas Armadas israelíes, las instalaciones estaban destinadas al “desarrollo y fabricación de misiles de crucero navales de largo alcance, capaces de destruir rápidamente objetivos en el mar y en tierra”. Los ataques, agregaron, “representan un paso más en la profundización del daño causado a la infraestructura de producción militar del régimen”.

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