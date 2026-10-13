    • 13 de octubre de 2026 - 08:23

    El papa León XIV ya fue internado para operarse de un nódulo pulmonar antes de su viaje a Latinoamérica

    El pontífice ingresó al hospital Gemelli de Roma para someterse a una intervención destinada a extirpar una lesión detectada en una etapa temprana.

    Papa León XIV.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El papa León XIV fue hospitalizado este martes en Roma para someterse a una operación destinada a extirpar un nódulo pulmonar, detectado durante controles médicos de rutina. El procedimiento se realizará en el Policlínico Gemelli y obligó a suspender las audiencias y actividades públicas del pontífice hasta el próximo 20 de octubre, mientras el Vaticano prevé una recuperación de aproximadamente siete días.

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    El líder de la Iglesia católica, de 71 años, había anunciado la intervención el domingo 11 de octubre, después del rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro. En esa oportunidad, explicó que los médicos recomendaron extirpar la lesión, que fue identificada en una fase temprana y se encuentra bien delimitada.

    La noticia generó atención internacional debido a que se trata de la primera alerta de salud de esta magnitud que se conoce públicamente desde el inicio de su pontificado, en mayo de 2025.

    Cómo será la operación del papa León XIV

    La intervención busca retirar el pequeño nódulo localizado en uno de sus pulmones. Según la información difundida por la Santa Sede, la lesión fue descubierta durante una revisión médica rutinaria y no a raíz de síntomas. Hasta el momento, no se informó públicamente si se trata de una formación benigna o maligna.

    Los especialistas consultados por medios internacionales señalaron que la extirpación de este tipo de lesiones suele presentar un riesgo bajo. Además, explicaron que, cuando un eventual cáncer de pulmón se detecta en una fase muy temprana, el pronóstico puede ser favorable. Sin embargo, el diagnóstico definitivo dependerá de los estudios que se realicen sobre el tejido extraído.

    El papa suspendió sus audiencias hasta el 20 de octubre

    Como parte de la preparación para la intervención y el período de recuperación, León XIV canceló sus compromisos públicos hasta el martes 20 de octubre. Entre las actividades suspendidas se encuentra una misa prevista para el miércoles, durante el cierre de una asamblea mundial sobre la familia, que será presidida por el cardenal Luis Antonio Tagle en su reemplazo.

    El pontífice había mantenido su agenda habitual el lunes, cuando recibió a distintas delegaciones y a representantes de la Iglesia, entre ellos el arzobispo argentino Jorge Eduardo Lozano. La suspensión de actividades apunta a facilitar su recuperación tras la operación.

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