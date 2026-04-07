Estados Unidos e Irán analizan la propuesta de Pakistán para un alto el fuego de dos semanas

El primer ministro de Pakistán , mediador entre Estados Unidos e Irán , pidió este martes al presidente Donald Trump que extienda por “dos semanas” el plazo para acordar un alto el fuego, horas antes de que venciera el ultimatum y de que el jefe de la Casa Blanca amenazara con eliminar “una civilización entera”. También solicito a Irán que reabra el Estrecho de Ormuz como “gesto de buena voluntad”.

Trump está "al tanto" de la solicitud del primer ministro, informó la Casa Blanca. "Se ha informado al presidente de la propuesta y habrá una respuesta" , declaró la secretaria de prensa Karoline Leavitt en un comunicado.

En una breve declaración a Fox News, Trump dijo: "No les puedo decir nada porque estamos ahora en negociaciones acaloradas".

En un posteo en X, el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif escribió: “Los esfuerzos diplomáticos para la solución pacífica de la guerra en curso en Oriente Medio avanzan de forma constante, fuerte y poderosa , con el potencial de conducir a resultados sustantivos en un futuro próximo. Para permitir que la diplomacia siga su curso, solicito sinceramente al presidente Trump que prorrogue el plazo dos semanas”.

“Pakistán, con toda sinceridad, solicita a los hermanos iraníes que abran el Estrecho de Ormuz durante un periodo correspondiente de dos semanas como gesto de buena voluntad", agregó.

"También instamos a todas las partes en conflicto a que respeten un alto el fuego en todas partes durante dos semanas para permitir que la diplomacia logre la conclusión de la guerra, en interés de la paz y estabilidad a largo plazo en la región”.

El premier paquistaní, que tiene buena sintonía con China, arrobó en su menaje a Trump, el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y a funcionarios iraníes como el presidente iraní Masoud Pezeshkian y el canciller Seyed Abbas Araghchi.

El pedido llegó horas antes de que venza el ultimatum que Trump aplicó a Irán, que expira a las 8 de la noche de Washington, las 21 de Argentina. Temprano en la mañana, Trump había amenazado con eliminar a una "civilización entera", mientras aumentaba la presión sobre Teherán para que abra completamente el Estrecho de Ormuz o enfrentarse a ataques devastadores sobre infraestructuras críticas en cuestión de horas.

En una peligrosa espiral, la Guardia Revolucionaria iraní replicó este martes las amenazas de Trump y afirmó que respondería fuera de la región y privará a Estados Unidos y a sus aliados de petróleo y gas "durante muchos años" si Estados Unidos cruza las "líneas rojas" y ataca instalaciones civiles.

“Haremos con la infraestructura de Estados Unidos y sus socios lo que los privará, a ellos y a sus aliados, del petróleo y el gas de la región durante muchos años”, reza el comunicado iraní, en referencia al cierre total del Estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del crudo y buena parte del gas mundial.

Además, el secretario del Consejo Supremo de Juventud y Adolescentes del régimen llamó este martes a la población a plantarse ante los ataques como escudos humanos. “Todos los jóvenes, deportistas, artistas, alumnos escolares y estudiantes universitarios y sus profesores” deben formar cadenas alrededor de centrales eléctricas.

En este contexto explosivo, estadounidenses e iraníes negociaban contra reloj, con Pakistán como intermediario. Y ahora el ministro pide un plazo mayor para seguir las tratativas.

Trump ya ha pospuesto varios ultimatums

El plazo anterior del presidente fue hace semanas, pero se postergó varias veces porque el jefe de la Casa Blanca oscilaba entre amenazas acaloradas, retrasos anunciados y proclamaciones de que las negociaciones iban bien, a veces en la misma declaración.

Se está discutiendo con las partes los términos para un acuerdo en dos fases. La primera fase sería un posible alto el fuego de 45 días durante el cual se negociaría el fin permanente de la guerra, un plazo que podría extenderse si Trump acepta. La segunda fase sería un acuerdo para poner fin a la guerra.

Los mediadores buscan un alto apuntan a que la reapertura total del Estrecho de Ormuz y una solución para el uranio altamente enriquecido de Irán —ya sea mediante su retirada del país o su dilución— sea el resultado de un acuerdo final.

También quieren que Irán de un paso parcial en ambos asuntos en la primera fase del acuerdo. También están trabajando en medidas que el gobierno de Trump podría tomar para dar a Irán garantías de que el alto el fuego no será temporal y que la guerra no se reanudará.

Los funcionarios iraníes dejaron claro a los mediadores que no quieren verse atrapados en una situación similar a la de Gaza o Líbano, donde hay un alto el fuego sobre el papel, aunque EE.UU. e Israel pueden atacar de nuevo cuando quieran.

Había narrativas contrapuestas sobre el estado de las negociaciones. Tres funcionarios iraníes que hablaron con The New York Times dijeron que Irán ya no tenía conversaciones indirectas con el gobierno de Trump para detener los combates. Sin embargo, Irán dejó abierta la posibilidad de que Pakistán pudiera servir como conducto si las conversaciones se reanudaran. Pero un funcionario israelí, bajo condición de anonimato, dijo que las conversaciones avanzaban.

Ahora, el premier pakistaní pidió a Trump una prórroga para seguir negociando. Y Trump debe responder.

Mientras tanto, la guerra continuaba. Estados Unidos había lanzado más de 90 ataques contra la isla de Kharg, el centro de exportación de petróleo, a primera hora del martes. Un funcionario militar estadounidense los calificó de "reataques", o sea golpear objetivos que ya habían sido alcanzados antes para asegurar más daños. Afirmó que Estados Unidos aún no estaba atacando la infraestructura petrolera iraní en la isla, que se encuentra en el Golfo Pérsico, frente a la costa sur del país. Israel, en tanto, continuaba bombardeando puentes.