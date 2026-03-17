Guerra en Medio Oriente: Israel asegura haber matado al jefe de seguridad nacional de Irán, Ali Larijani

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunció que el alto funcionario iraní Ali Larijani falleció anoche durante un ataque aéreo en territorio iraní. Larijani se desempeñaba como secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Irán.
El episodio ocurre apenas días después de que Larijani participara en una multitudinaria manifestación por el Día de Al-Quds en Teherán, donde criticó a Donald Trump.
El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunció que el alto funcionario iraní Ali Larijani falleció anoche durante un ataque aéreo en territorio iraní. Larijani se desempeñaba como secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Irán.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que Larijani era el objetivo del operativo. Además, informaron que en una acción separada resultó muerto Gholam Reza Soleimani, comandante de la fuerza paramilitar Basij.
En declaraciones recogidas por su oficina, Katz afirmó que “Larijani y el comandante de la Basij fueron eliminados de la noche a la mañana y se unieron al jefe del programa de aniquilación, Khamenei, y a todos los miembros eliminados del eje del mal, en las profundidades del infierno”.