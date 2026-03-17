Guerra en Medio Oriente: Israel asegura haber matado al jefe de seguridad nacional de Irán, Ali Larijani

El episodio ocurre apenas días después de que Larijani participara en una multitudinaria manifestación por el Día de Al-Quds en Teherán, donde criticó a Donald Trump.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunció que el alto funcionario iraní Ali Larijani falleció anoche durante un ataque aéreo en territorio iraní. Larijani se desempeñaba como secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Irán.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que Larijani era el objetivo del operativo. Además, informaron que en una acción separada resultó muerto Gholam Reza Soleimani, comandante de la fuerza paramilitar Basij.