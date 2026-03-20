Guerra en Medio Oriente: murió el portavoz de la Guardia Revolucionaria de Irán

En la madrugada de este viernes, el Ejército de Irán atacó una refinería saudí en el Mar Rojo , incendió instalaciones de gas natural licuado en Qatar y alcanzó dos refinerías de petróleo en Kuwait , además de causar daños menores en una planta en Israel . La ofensiva, en represalia por un ataque israelí contra el yacimiento gasífero de South Pars, disparó los precios de la energía: el crudo Brent acumula un alza superior al 60% desde el inicio de la guerra .

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que Irán ya no cuenta con capacidad para enriquecer uranio ni fabricar misiles balísticos , y señaló que Israel suspenderá nuevos ataques contra yacimientos de gas iraníes a pedido del presidente estadounidense, Donald Trump.

En el terreno, la Media Luna Roja Palestina informó que al menos cuatro personas murieron en Beit Awa, en Cisjordania, tras un ataque con misiles iraníes contra Israel, que dejó además 13 heridos. El balance del conflicto en Israel asciende a 15 muertos por ataques iraníes, mientras que al menos 13 militares estadounidenses perdieron la vida.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán confirmó la muerte de su portavoz, Ali Mohamad Naini, en un ataque aéreo. Según un comunicado del ejército iraní, Naini murió “en el cobarde y criminal atentado terrorista perpetrado por el bando estadounidense-sionista al amanecer”.

En un comunicado, las FDI indicaron: “Las Fuerzas de Defensa de Israel eliminaron al portavoz de la Guardia Revolucionaria del régimen terrorista iraní. La Fuerza Aérea, bajo la dirección de la Dirección de Inteligencia, atacó durante la noche y mató a Ali Muhammad Naini, portavoz y jefe del departamento de relaciones públicas de la Guardia Revolucionaria".

Y siguió: “A lo largo de los años, Naini ha ocupado diversos cargos en el ámbito de la propaganda y la comunicación, y durante los últimos dos años se desempeñó como principal distribuidor de propaganda de la Guardia Revolucionaria bajo el régimen terrorista iraní. Como parte de su función, difundió la propaganda terrorista de la organización entre sus emisarios en todo Medio Oriente, con el objetivo de influir y promover acciones terroristas contra el Estado de Israel desde diversos frentes".

“El asesinato de Naini se suma a una serie de asesinatos de decenas de altos funcionarios del régimen que fueron eliminados durante la operación. Las Fuerzas de Defensa de Israel continuarán actuando con fuerza y determinación contra los líderes y comandantes del régimen terrorista iraní“, concluyó. “El asesinato de Naini se suma a una serie de asesinatos de decenas de altos funcionarios del régimen que fueron eliminados durante la operación. Las Fuerzas de Defensa de Israel continuarán actuando con fuerza y determinación contra los líderes y comandantes del régimen terrorista iraní“, concluyó.