Irán intensifica ataques a Israel y niega diálogo con Trump

La guerra en Medio Oriente entra en una fase crítica tras los nuevos ataques de Irán contra Israel , en medio de un escenario sin señales de distensión. A pesar de que Donald Trump habló de contactos “productivos”, Teherán desmintió cualquier negociación y redobló su ofensiva militar.

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Durante la madrugada del martes, Irán lanzó múltiples misiles hacia territorio israelí , impactando uno de ellos en una zona céntrica de Tel Aviv. El proyectil, con una ojiva de aproximadamente 100 kilos , generó daños materiales y dejó cuatro heridos leves , según reportes oficiales.

En paralelo, Israel intensificó su ofensiva aérea sobre territorio iraní , con bombardeos a más de 50 objetivos estratégicos , incluidos centros vinculados a la Guardia Revolucionaria. En Teherán se registraron fuertes explosiones, mientras los sistemas de aéreo intentaban contener los ataques.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu , ratificó que las operaciones continuarán también en el Líbano, ampliando el frente bélico. La ofensiva incluye acciones contra Hezbollah, con el objetivo de avanzar hasta el río Litani.

Desde Irán, las autoridades negaron cualquier canal de diálogo con Estados Unidos. El presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf , calificó las versiones de negociaciones como “fake news”, mientras que voceros militares reafirmaron que el país continuará “hasta la victoria completa”.

En paralelo, actores internacionales como Pakistán y Egipto intentan mediar, aunque sin resultados concretos. La tensión también crece en el Golfo, donde Emiratos Árabes Unidos interceptó misiles y drones lanzados desde Irán.

Impacto económico y riesgo energético

El conflicto ya golpea con fuerza a los mercados. El precio del petróleo Brent superó los u$s100 por barril, mientras el WTI subió más del 4%, en un contexto de incertidumbre por el control del estratégico estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial.

La Agencia Internacional de Energía advierte que se trata de una de las mayores disrupciones recientes en el suministro energético. Analistas señalan que el escenario es “extremadamente frágil”, con impacto directo en combustibles y comercio global.

EEUU refuerza su presencia militar

En este contexto, Estados Unidos desplegó miles de marines en la región, aumentando la presión sobre Irán. Aunque Trump postergó un eventual ataque a infraestructura energética, condicionó esa decisión a la reapertura del estrecho de Ormuz.

Mientras tanto, emisarios como Steve Witkoff y Jared Kushner mantienen contactos indirectos con funcionarios iraníes, aunque sin avances visibles.

El conflicto, iniciado el 28 de febrero, ya muestra una expansión regional con ataques en distintos países y un creciente impacto global. Sin acuerdos a la vista, la guerra continúa escalando y mantiene en alerta a la comunidad internacional.