    • 18 de marzo de 2026 - 08:15

    Israel afirmó que mató al ministro de Inteligencia iraní, Esmaeil Khatib

    El Ejército israelí informó bombardeos sobre objetivos estratégicos del régimen, mientras se intensifican los ataques cruzados y crece la tensión en Medio Oriente.

    Ministro de Inteligencia iraní, Esmaeil Khatib.

    Ministro de Inteligencia iraní, Esmaeil Khatib.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, afirmó que las fuerzas israelíes mataron al ministro de Inteligencia del régimen de Irán, Esmaeil Khatib, en un ataque aéreo nocturno en Teherán. Katz añadió que se esperan “sorpresas importantes” durante la jornada, adelantando una intensificación de la confrontación directa contra Irán y los terroristas Hezbollah en el Líbano.

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    El funcionario precisó que la intensidad de los ataques israelíes en Irán está aumentando y que tanto él como el primer ministro Benjamin Netanyahu han autorizado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a eliminar a cualquier alto cargo iraní sin requerir aprobaciones adicionales. Durante una reunión con altos mandos militares, Katz reiteró: “La intensidad de los ataques en Irán está aumentando. El ministro de Inteligencia iraní, Khatib, también fue eliminado de la noche a la mañana.”

    En un comunicado publicado en X, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que la Fuerza Aérea llevó a cabo un ataque a gran escala en Teherán, dirigido contra infraestructuras consideradas estratégicas para el régimen iraní. Entre los objetivos alcanzados se encuentran cuarteles generales militares, emplazamientos de misiles balísticos y otras instalaciones asociadas con las fuerzas de seguridad internas de Irán.

    La operación incluyó el ataque al cuartel general del comandante de la unidad de seguridad de la Guardia Revolucionaria —responsable de la gestión de protestas y disturbios—, el centro de mantenimiento de la División General de Abastecimiento y Asistencia de las fuerzas de seguridad interna, y un cuartel general vinculado al sistema de misiles balísticos.

    Simultáneamente, se atacaron varios sistemas de defensa aérea con el propósito de consolidar la superioridad aérea israelí sobre el espacio aéreo iraní. Las FDI informaron que estos ataques forman parte de una fase destinada a profundizar los daños sobre las estructuras centrales y los cimientos del régimen iraní.

    De acuerdo con las autoridades israelíes, la eliminación del ministro Khatib y la ofensiva contra infraestructuras clave en Teherán suponen un paso en la escalada de las hostilidades, con la expectativa de nuevas acciones durante el día. Katz subrayó que se trata de una estrategia para intensificar la presión militar sobre Irán y Hezbollah en distintos frentes.

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