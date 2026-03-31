Israel establecerá una "zona de seguridad" en sur del Líbano y demolerá aldeas fronterizas

Así lo informó el Ministro de Defensa israelí ese martes, sumando una estrategia en medio del conflicto en Medio Oriente.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró este martes que, una vez finalizados los combates, Israel retendrá la zona de seguridad en el sur del Líbano hasta el río Litani.

Asimismo, añadió que no permitirá el retorno a sus hogares de los residentes evacuados al norte y que todas las viviendas de las aldeas cercanas a la frontera serán demolidas, según informó Xinhua

Katz indicó que “todas las viviendas en las aldeas libanesas cercanas a la frontera serán destruidas” con el fin de “eliminar, de una vez por todas, las amenazas cerca de la frontera”, según reportaron medios internacionales.

“Al concluir la operación, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) establecerán una zona de seguridad dentro del Líbano… y mantendrán control de seguridad sobre toda el área hasta el río Litani”, detalló el ministro.