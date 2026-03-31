    • 31 de marzo de 2026 - 11:35

    Israel establecerá una "zona de seguridad" en sur del Líbano y demolerá aldeas fronterizas

    Así lo informó el Ministro de Defensa israelí ese martes, sumando una estrategia en medio del conflicto en Medio Oriente.

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    Ministro Israel Katz. 

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    Por Agencia Noticias Argentinas

    El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró este martes que, una vez finalizados los combates, Israel retendrá la zona de seguridad en el sur del Líbano hasta el río Litani.

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    Asimismo, añadió que no permitirá el retorno a sus hogares de los residentes evacuados al norte y que todas las viviendas de las aldeas cercanas a la frontera serán demolidas, según informó Xinhua

    Katz indicó que “todas las viviendas en las aldeas libanesas cercanas a la frontera serán destruidas” con el fin de “eliminar, de una vez por todas, las amenazas cerca de la frontera”, según reportaron medios internacionales.

    “Al concluir la operación, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) establecerán una zona de seguridad dentro del Líbano… y mantendrán control de seguridad sobre toda el área hasta el río Litani”, detalló el ministro.

    Además, Katz afirmó que Israel impedirá el regreso de “más de 600.000 residentes del sur del Líbano” a las zonas al sur del río Litani “hasta que se garantice la seguridad de los residentes del norte de Israel”.

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