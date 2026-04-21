Lluvia de meteoros en Argentina: cuándo y cómo ver las estrellas fugaces

El cielo de abril de 2026 se prepara para recibir uno de los eventos astronómicos más antiguos y fascinantes: la lluvia de meteoros de las Líridas. Este espectáculo natural, que promete ser visible a simple vista en toda la Argentina, tendrá su pico máximo de actividad entre la noche del martes 21 y la madrugada del miércoles 22 de abril.

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Las Líridas son fragmentos del cometa Thatcher (C/1861 G1). Cada año, cuando la Tierra atraviesa el rastro de "basura espacial" dejado por este cometa, estas chocan con la atmósfera a una velocidad de 176.400 km/h, generando los brillantes destellos conocidos como estrellas fugaces.

Se trata de la lluvia de meteoros más antigua de la que se tiene registro, habiendo sido observada por primera vez en China en el año 687 a.C.

Para los observadores en Argentina, el momento clave será la madrugada del miércoles 22 de abril, específicamente en las horas previas al amanecer.

Luna en cuarto menguante: sólo tendrá un 27% de iluminación y se ocultará antes del momento de mayor actividad, garantizando un cielo suficientemente oscuro.

sólo tendrá un 27% de iluminación y se ocultará antes del momento de mayor actividad, garantizando un cielo suficientemente oscuro. Frecuencia: se estima que se podrán observar entre 15 y 18 meteoros por hora.

se estima que se podrán observar entre 15 y 18 meteoros por hora. Visibilidad: aunque el hemisferio norte suele tener una posición privilegiada, en el hemisferio sur el fenómeno será claramente visible, pese a que el radiante se encuentre a una altura menor en el horizonte.

Guía para una observación exitosa

Para disfrutar del show no se requiere de telescopios ni equipos costosos, pero sí seguir algunas recomendaciones fundamentales para captar incluso los destellos más débiles:

Buscar oscuridad total: es indispensable alejarse de la contaminación lumínica de las ciudades. Las zonas rurales o campos abiertos son los mejores sitios.

es indispensable alejarse de la contaminación lumínica de las ciudades. Las zonas rurales o campos abiertos son los mejores sitios. Adaptación visual: el ojo humano necesita aproximadamente 30 minutos para acostumbrarse a la oscuridad. Durante este tiempo, se debe evitar mirar pantallas de celulares o usar linternas.

el ojo humano necesita aproximadamente 30 minutos para acostumbrarse a la oscuridad. Durante este tiempo, se debe evitar mirar pantallas de celulares o usar linternas. Hacia dónde mirar: aunque los meteoros parecen provenir de la constelación de Lyra, pueden aparecer en cualquier punto. Se recomienda mirar hacia el cenit (el punto más alto del cielo) para tener un campo visual más amplio.

Con la combinación de un cielo oscuro y la ausencia de luz lunar, la madrugada de este miércoles se presenta como la oportunidad perfecta para conectar con un fenómeno que maravilló a la humanidad por milenios.