Rusia aceptó retomar las negociaciones de paz con Ucrania a partir del 10 de noviembre

Rusia se mostró dispuesta a reanudar las conversaciones de paz con Ucrania en torno al 10 de noviembre . La definición surgió de la reunión que el presidente ruso, Vladímir Putin , mantuvo este miércoles con Steve Witkoff , enviado del mandatario estadounidense Donald Trump .

El plan prevé retomar las negociaciones tripartitas entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos para abordar la creación de un sistema de seguridad para Rusia y Ucrania una vez concluido el conflicto . Lo informó Yuri Ushakov , asesor de Política Internacional del Kremlin, en una rueda de prensa telefónica .

“El presidente informó a Witkoff de que, en principio, estamos dispuestos a reanudar las negociaciones tripartitas en torno al 10 de noviembre”, dijo Ushakov, quien definió el tema como el asunto más importante .

Según el funcionario ruso, Witkoff consideró que Trump recibirá favorablemente la iniciativa . Sin embargo, todavía no hay un acuerdo definitivo sobre la fecha ni sobre los detalles de una eventual nueva ronda.

Durante el encuentro, Witkoff le informó a Putin los resultados de las consultas que mantuvo con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski , y con representantes europeos en Oslo, Noruega .

El mandatario ruso escuchó las nuevas posiciones acordadas por Kiev y sus aliados europeos. Ushakov, no obstante, sostuvo que para el Kremlin esas ideas aportaron pocos elementos útiles para avanzar hacia un acuerdo.

Las negociaciones tripartitas están suspendidas desde mediados de febrero, según el asesor ruso, debido al inicio de la operación militar estadounidense en Irán.

Otros temas de la reunión

Putin aprovechó el encuentro para destacar lo que describió como la iniciativa estratégica de las fuerzas rusas en todos los sectores del frente. También mencionó un ataque masivo ucraniano contra Moscú durante la jornada de las elecciones legislativas.

La agenda incluyó además la guerra en Irán, un acuerdo para el suministro de diésel ruso a Estados Unidos y distintos proyectos de cooperación económica bilateral.

El encuentro se enmarca en los esfuerzos de la administración Trump por impulsar una salida negociada al conflicto. La eventual reanudación del diálogo en noviembre podría abrir una nueva instancia de negociación, aunque persisten las diferencias entre Moscú, Kiev y los gobiernos europeos sobre las condiciones de seguridad y los términos de un posible acuerdo.