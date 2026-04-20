Un famoso torero español sufrió una brutal cornada durante un evento en Sevilla: está en grave estado

El torero Morante de La Puebla debió ser intervenido de urgencia tras recibir una embestida en la plaza de la Maestranza.

Morante de La Puebla fue operado de urgencia tras ser embestido por el animal en la plaza de la Maestranza.

El famoso torero español, José Antonio Morante Camacho, conocido como Morante de La Puebla, fue operado de urgencia este lunes luego de una corrida de toros en la plaza de la Maestranza, ubicada en el barrio español del Arenal de Sevilla, Andalucía. Morante de La Puebla se encuentra en “grave estado” tras recibir una fuerte embestida y cornada del animal de diez centímetros que le perforó el recto.

Según se observa en el video, el torero quedó dolorido en el suelo mientras el animal lo pisoteaba en la zona lumbar al tiempo que él se llevaba la mano izquierda al glúteo donde aparecía un agujero pequeño en la taleguilla -calzón que forma parte del traje usado en la lidia por los toreros-.

Enseguida fue cargado por sus ayudantes hasta la enfermería. Los médicos que lo operaron afirmaron que la cornada le produjo un cuadro médico de gravedad.

“Herida por asta de toro en margen anal posterior con trayectoria de unos 10 centímetros, lesionando parcialmente musculatura esfinteriana anal y con perforación en cara posterior de recto de 1,5 cm. Lavado de herida, y reparación de pared rectal y aparato esfinteriano. Drenaje aspirativo en espacio postanal y retrorectal”, detalló el parte de la enfermería de la Plaza de la Maestranza. Y agregó: “Le impide continuar la lidia”.

El torero español Borja Jiménez se hizo cargo de la lidia del toro y llevó su montera a la puerta de la enfermería en homenaje a Camacho, según informó ABC.