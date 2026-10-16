Un terremoto de magnitud 6,9 sacudió Rusia y provocó una evacuación en Kamchatka

Un terremoto de magnitud 6,9 sacudió este viernes la península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia, y llevó a algunos vecinos a abandonar sus departamentos ante la intensidad de los temblores. El movimiento fue registrado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y, hasta el momento de los primeros reportes, las autoridades no habían informado víctimas ni daños materiales.

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El sismo se produjo a las 15:35, hora local (03:35 GMT), a una profundidad de 135 kilómetros. De acuerdo con los datos del organismo estadounidense, el epicentro se ubicó a unos 76 kilómetros al noreste de Ozernovskiy, en una región situada a más de 6.000 kilómetros de Moscú.

Según informó la agencia de noticias rusa Tass, algunos habitantes de Petropávlovsk-Kamchatski, centro administrativo de la península, salieron de sus departamentos debido a los temblores.

Pese a la magnitud del movimiento, no se habían reportado víctimas ni daños materiales al momento de difundirse los primeros informes. La información inicial tampoco daba cuenta de consecuencias graves en las zonas afectadas.

La península de Kamchatka tiene una superficie aproximada de 270.000 kilómetros cuadrados y una población de poco más de 310.000 habitantes. Cerca de dos tercios de sus residentes viven en Petropávlovsk-Kamchatski, la principal ciudad de la región.

Por qué se producen tantos terremotos en Kamchatka

La península rusa integra el Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona que rodea gran parte de ese océano y se caracteriza por su intensa actividad sísmica y volcánica.

La región se encuentra en un área de contacto entre distintas placas tectónicas, entre ellas la norteamericana, la euroasiática y la del Pacífico. La interacción entre estas estructuras geológicas provoca movimientos frecuentes y explica la elevada actividad sísmica del territorio.

Además, Kamchatka cuenta con cerca de 130 volcanes, de los cuales alrededor de 30 están activos. Sus volcanes forman parte del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1996, debido a su importancia natural y geológica.

La combinación de actividad volcánica y movimiento de las placas tectónicas convierte a esta península del extremo oriental ruso en una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta.