    • 21 de abril de 2026 - 10:11

    Una de las estrellas más grandes del universo entra en una fase "extraña" e inquietante

    El objeto ya había llamado la atención en 2024, cuando el Observatorio Europeo Austral detectó que estaba rodeado por un espeso capullo de material.

    La inquietante estrella.

    La inquietante estrella.

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    La estrella WOH G64, una de las más grandes conocidas, ha mostrado cambios inesperados que mantienen en alerta a la comunidad científica. Ubicada en la Gran Nube de Magallanes, a unos 160.000 años luz de la Tierra, esta estrella podría estar atravesando una fase poco común en su evolución.

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    Durante décadas, WOH G64 fue catalogada como una supergigante roja. Sin embargo, nuevos datos sugieren que podría haber pasado a un estado más caliente, cercano al de una hipergigante amarilla.

    Este tipo de transición es extremadamente raro y, de confirmarse, permitiría observar en tiempo real cómo las estrellas masivas pierden material antes de su colapso final.

    Observaciones detalladas en la revista Nature Astronomy detectaron que la estrella aumentó su temperatura en aproximadamente 1.000 kelvin y modificó su color, pasando de un rojo intenso a tonos más amarillos.

    Para algunos investigadores, la variación fue tan marcada que inicialmente pensaron que se trataba de un objeto distinto.

    Las teorías de los científicos sobre la estrella

    Una de las hipótesis es que WOH G64 forme parte de un sistema binario. En ese caso, la interacción con otra estrella habría provocado la expulsión de sus capas externas, dejando al descubierto regiones más calientes.

    Otra posibilidad es que la estrella haya estado cubierta durante años por una densa envoltura de gas y polvo que alteraba su apariencia, y que ahora esa capa se esté disipando.

    El objeto ya había llamado la atención en 2024, cuando el Observatorio Europeo Austral detectó que estaba rodeado por un espeso capullo de material. Este entorno refuerza la idea de que se encuentra en una etapa activa de pérdida de masa.

    A pesar de los avances, no hay consenso. Algunos estudios sugieren que la estrella podría haber vuelto temporalmente a características propias de una supergigante roja, lo que mantiene abierto el debate sobre su verdadera naturaleza.

    En paralelo, los astrónomos han observado nuevas variaciones en su brillo. En 2025, WOH G64 volvió a atenuarse de forma significativa en menos de un año, lo que confirma que sigue siendo un objeto altamente dinámico.

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