[VIDEO] Una cruz cayó sobre un sacerdote en Colombia: sobrevivió y recordó la tragedia de Ecuador

Una escena impactante dentro de una iglesia de Colombia volvió a generar conmoción en las redes sociales. Un sacerdote intentaba acomodar una pesada cruz de madera cuando la estructura perdió estabilidad y cayó directamente sobre su cabeza y parte del cuerpo. A diferencia de la tragedia ocurrida días atrás en Ecuador, esta vez el religioso logró sobrevivir y, según los primeros reportes, habría sufrido lesiones leves.

[VIDEO] Una cruz se desprendió de la pared y mató a un sacerdote mientras celebraba una misa

El momento quedó registrado en un video que comenzó a circular rápidamente por distintas plataformas. En las imágenes se observa al sacerdote manipulando la cruz sobre el sagrario e intentando mantenerla en posición, hasta que repentinamente la estructura se inclina y termina desplomándose sobre él.

Hasta el momento no trascendió públicamente la identidad del religioso ni la iglesia colombiana en la que ocurrió el accidente . Tampoco se difundió un parte médico detallado, aunque las primeras informaciones indicaron que las heridas no serían de gravedad.

La secuencia inmediatamente recordó otro episodio ocurrido apenas unos días antes en Guayaquil, Ecuador , pero que tuvo un desenlace completamente diferente. El sábado 17 de octubre, el sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari celebraba una misa en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro cuando una gran cruz de madera ubicada detrás del altar se desprendió y lo golpeó en la cabeza.

La ceremonia estaba siendo transmitida en vivo por redes sociales y las cámaras registraron el instante del impacto y la desesperación de los fieles que intentaron auxiliarlo. Sánchez Molinari murió como consecuencia de las heridas , una noticia que posteriormente fue confirmada por la Arquidiócesis de Guayaquil.

Quién era el sacerdote que murió aplastado por una cruz en plena misa

El sacerdote ecuatoriano estaba al frente de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor. Su muerte provocó una fuerte conmoción en la comunidad religiosa y las circunstancias que provocaron el desprendimiento de la estructura no habían sido determinadas oficialmente.

El nuevo episodio registrado en Colombia ocurrió en circunstancias similares, aunque esta vez el sacerdote consiguió sobrevivir. Por el momento, no se difundieron mayores precisiones sobre su estado de salud ni sobre las causas que provocaron la caída de la cruz.