Emanuel Santiago Gerez falleció en el Hospital Regional de Santiago del Estero tras sufrir graves lesiones al perder el control de su moto en el barrio Siglo XX.

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Un joven motociclista, identificado como Emanuel Santiago Gerez, falleció este jueves por la mañana en el Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo de Santiago del Estero, tras sufrir graves lesiones en un Accidente de Tránsito ocurrido en el barrio Siglo XX.

El siniestro fatal tuvo lugar el pasado martes 17, cerca de las 21:30, en la intersección de avenida Lugones y calle Bernardo Houssay. Gerez circulaba a bordo de una motocicleta Gilera Smash 110 cc. cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control del rodado.

A raíz de la pérdida de control, el motociclista impactó contra el cordón cuneta y cayó pesadamente sobre la calzada, sufriendo heridas de extrema gravedad. Fue trasladado de urgencia al nosocomio, donde los esfuerzos médicos resultaron infructuosos.

Investigan las causas del accidente en la provincia El fallecimiento de Gerez se produjo alrededor de las 6:30 de la mañana de este jueves, como consecuencia de una falla multiorgánica y un edema cerebral secundario, según informaron fuentes vinculadas a la investigación.

Efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 51 trabajaron en el lugar del siniestro para establecer las circunstancias exactas del accidente. La fiscal Luciana Jacobo quedó a cargo de la investigación inicial, que incluyó la confección del acta de constatación y el examen médico.