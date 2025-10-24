Cómo operaba la plataforma de inversiones que estafó al menos a 10 sanjuaninos Se trata de Zunkets IFC, un sitio que ofrece servicios financieros a traders y que según sitios especializados carece de regulación.

Este jueves, desde el Ministerio Público Fiscal de San Juan dieron a conocer sobre una posible estafa en una plataforma internacional de inversiones. La investigación está a cargo de la UFI Delitos Informáticos y Estafas y el fiscal Pablo Martín, en Radio Sarmiento dio detalles de cómo operaba el sitio y el alcance de damnificados que hubo.

El titular de la investigación explicó que muchos llegaban a la aplicación a través de TikTok, “donde prometían algunas inversiones importantes”. A esa promoción la vieron muchas personas de la provincia y es cómo captaron gente de San Juan, según el fiscal.

Paso a paso, cómo operaban

“Ellos los agregaban a un grupo y les explicaban estas misiones o estos trabajos”, comenzó.

Debían conectarse a cierta hora Ingresar dinero, por ejemplo mediante la aplicación Belo; Transformarla en USDT, que son las famosas “stable coins o los dólares virtuales”; Y esos dólares virtuales los transferían a un link que les pasaba a la propia plataforma para generar rendimiento

Martín explicó que “ahí es donde surge el problema” porque ese link “hoy por hoy no se puede rescatar y menos las transacciones”. También destacó que han solicitado a la empresa Belo (una aplicación de billetera digital que facilita la gestión de dinero) información para saber “hacia dónde iba el dinero”. “Ese dinero se ha acreditado en la cuenta y ahí ellos podían operar, comprar y vender en teoría acciones de distintas empresas. Era teledirigido, entonces en minutos vos generabas un rendimiento de aproximadamente entre un 3 o 4% diario en dólares; eso cuando a las 12 de la noche cerraban las operaciones”, resaltó.

Cuántos sanjuaninos fueron estafados

El fiscal Martín aseguró que los que han radicado la denuncia son 10 personas. “Se supone que son muchos más porque había dos grupos de WhatsApp y en cada uno había 60 personas. Estimamos 120 pero desconocemos si todas van a denunciar”, enfatizó.

Cuánta plata perdieron

Destacaron que el problema surge en este ítem. Algunos pudieron rescataron lo que habían ingresado pero denuncian que “lo que les quedó, es decir, el rendimiento que generaron es lo que perdieron”.

“Por ejemplo, a uno le había quedado 1.900, a otro 2.500, pero en realidad ya habían retirado lo que ellos habían ingresado. Por eso es difícil estimar, hoy por hoy, de las personas que tenemos, no ha habido realmente una denuncia que diga si perdió 5.000 dólares”, enfatizó.

De dónde es la plataforma

Aseguran que se hablaba de un nombre de una mujer, que era el nexo que tenían en contacto, y que el número comenzaba con +88, que es de Singapur. “Pueden ser teléfonos descartables, es decir, se ha solicitado la preservación, pero bueno, es probable que ese teléfono no esté ni siquiera en Singapur y esté saliendo desde otro lugar”, amplió.

“Este tipo de operatorias lo que tiene es eso, lo inflan hasta un cierto punto y cuando llegan a las ganancias que ellos pretenden bloquean la página y vacían las cuentas o las presuntas ganancias que la gente va viendo en su cuenta; cuando en realidad ya lo han venido haciendo desde atrás porque esas cuentas no estaban fondeadas, o sea, figuraba un número que en realidad no era real”, cerró.