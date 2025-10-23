Por qué Zunkets IFC, la plataforma investigada en San Juan por presunta estafa, tiene calificación de “alto riesgo” Se trata de un sitio que ofrece servicios financieros a traders y que según sitios especializados carece de regulación.

Se conoció hoy que la Fiscalía General del Ministerio Público Fiscal de San Juan abrió una investigación por el presunto delito de estafa referido a Zunkets IFC y solicitaron a sanjuaninos que hayan realizado inversiones en la plataforma, que se acerquen a realizar la denuncia pertinente.

Según consta la información recopilada, la plataforma ofrecía “rendimientos económicos extraordinarios, prometiendo ganancias diarias de entre el 2,1% y el 3% sobre el capital invertido. Las operaciones se habrían realizado bajo la modalidad de criptoactivos y monedas estables, específicamente USDT (Tether)

Qué es Zunkets IFC

Zunkets IFC se presenta como una plataforma de trading emergente dentro del ámbito de los mercados financieros, con sede registrada en el estado de Colorado, Estados Unidos. Según la información publicada en su sitio web oficial, asegura estar supervisada por la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), aunque esa acreditación no equivale a una licencia de regulación financiera tradicional. Los analistas la consideran una “opción de alto riesgo para los inversores”

“Ofrece una variedad de instrumentos de trading, incluyendo forex, acciones, índices y commodities. La plataforma parece esforzarse por proporcionar una selección diversificada en los principales mercados, pero debido a su reciente creación y la limitada aceptación, los usuarios deben ser cautelosos respecto a la estabilidad y transparencia de sus herramientas de trading” escribieron analistas del sitio Tradersknows.com.

En el mismo sentido, diversas fuentes especializadas la describen como una empresa sin regulación ni historial comprobado. Algunas de ellas, como WikiFX, BrokerHiveX y la califican como “no regulada”, “de riesgo” o con “actividades sospechosas”.

El dominio oficial zunketsifc.com fue registrado el 9 de enero de 2025, lo que demuestra que es una empresa reciente, “sin historial operativo combrobado ni evaluaciones significativas por parte de usuarios”; analizan en foros especializados una opción de alto riesgo para los inversores.

Varias reseñas de foros especializados de 2025 refieren problemas con esta firma: “Zunkets IFC no responde”, “ha bloqueado retiros” o “no tiene soporte activo”.

¿Qué servicio financiero ofrecía ZUNKETS IFC?

En la práctica, según se desprende de su página web, ofrecía acceso al mercado financiero global, a través de una cuenta virtual o real en la que el usuario depositaba dinero (en dólares o criptomonedas).

MIRA TAMBIÉN Dos jóvenes que usaban apps de viajes fueron detenidos por asaltar a conductores

Instrumentos de inversión o “productos financieros” como:

Forex (mercado de divisas): pares como EUR/USD, USD/JPY, etc.

Commodities (materias primas): oro, plata, petróleo.

Índices bursátiles: S&P 500, Nasdaq, DAX alemán.

Acciones o CFDs (Contratos por Diferencia): donde se especula con el precio de empresas como Tesla, Apple o Amazon.

3. Plataforma tecnológica para ejecutar operaciones

4. Cuenta de usuario con soporte y “educación financiera”, dirigida sobre todo a principiantes de América Latina.