Mucho antes de que el papa Pío XI proclamara, en 1925, la solemnidad de Cristo Rey mediante la encíclica “Quas Primas”, Caucete ya había comenzado a construir una historia de devoción que, con el paso de los años, se convertiría en uno de sus símbolos más representativos. Lo que nació en el ámbito de una familia terminó arraigándose en todo un pueblo.

Los orígenes se remontan a fines del siglo XIX, cuando José María de los Ríos, fundador de Villa Colón —actual Caucete—, recibió de Fray Luis Naón, rector del Seminario Conciliar de San Juan, una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. La escultura fue colocada en el oratorio de la casona familiar, espacio que se convirtió en uno de los primeros centros de oración de la comunidad, que por entonces acudía a la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en Villa Independencia.

En 1913, aquel oratorio fue consagrado al Sagrado Corazón y comenzó a reunir a vecinos y trabajadores que llegaban a Villa Colón. Con autorización eclesiástica, allí se celebraron misas y se administraron sacramentos, acompañando el crecimiento de la población. En 1917, al convertirse Villa Colón en cabecera departamental, también se trasladó la sede parroquial. Ambas advocaciones quedaron unidas bajo el nombre de Nuestra Señora del Carmen y Sagrado Corazón de Jesús, conservando la fundación parroquial de 1878.

La proclamación del reinado de Cristo por Pío XI en 1925 marcó un nuevo capítulo. La devoción adquirió mayor protagonismo y, años después, el templo pasó a llamarse Parroquia Cristo Rey. El 20 de octubre de 1940, Monseñor Marcos Zapata consagró el altar mayor y al Patrono departamental. La imagen del Sagrado Corazón, aquella que Fray Luis Naón había regalado a De los Ríos, ocupó entonces su lugar, dando comienzo a una historia que se afianzaría en el corazón de los cauceteros.

Una imagen con identidad propia

Nuestro Cristo Rey posee características artísticas singulares. Tallado en madera maciza y de 1,70 metros de altura, se presenta de pie, con su brazo derecho levantado en actitud de bendición y la otra mano sobre el corazón espinado. Su capa ornamentada, su rostro sereno y el realismo de sus ojos, realizados mediante la antigua técnica de tapilla con pequeñas piezas de vidrio, revelan rasgos propios del arte barroco.

A diferencia de las representaciones tradicionales de Cristo Rey sentado en un trono, sosteniendo el mundo o un cetro, nuestro Patrono permanece de pie, con una postura que transmite firmeza y protección. Una imagen que parece dispuesta a escuchar las súplicas de su pueblo. Quizás, como suelo pensar, el Señor ya tenía soñado ser Rey en Caucete.

Un himno nacido del corazón del pueblo

En 1978, Walter Lucio Fernández sintió que Cristo Rey debía tener un canto propio. La parroquia organizó un concurso, en el que su composición no resultó elegida. Sin embargo, al año siguiente, durante la fiesta patronal, los vecinos volvieron espontáneamente a cantar su canción. La elección popular terminó imponiendo aquella letra y melodía que hoy reconocemos como el himno de nuestro Patrono, nacido —según recordaba su autor— de una inspiración que le había sido «dictada por el Tatita».

Más de cuatro décadas después, el 9 de noviembre de 2020, la obra fue grabada en los Estudios Base Cuatro, con la voz de su propio compositor, preservando un canto que se convirtió en expresión de la fe caucetera.

Un rey que sale al encuentro

En 1995, por iniciativa del padre Osvaldo Daroni, la imagen de Cristo Rey comenzó a recorrer las comunidades rurales del departamento, acercándose a los sectores más alejados. Aquella misión pastoral dio origen a las visitas previas a la Novena, una costumbre que hoy forma parte de la preparación de la fiesta y permite que el Patrono llegue a hogares y comunidades, llevando bendición y encuentro.

La celebración de Cristo Rey, reconocida como de interés nacional en 2014, trasciende lo estrictamente religioso: es patrimonio espiritual, cultural e histórico de Caucete. Una tradición que reúne generaciones, renueva los vínculos y mantiene viva una historia que comenzó con una imagen familiar y que hoy pertenece a todo un pueblo.

Este 22 de noviembre, Caucete vuelve a encontrarse con su Rey. Una invitación a celebrar la fe, honrar nuestras raíces y renovar la esperanza, con Cristo como centro de nuestra historia y de nuestra vida.