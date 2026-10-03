    • 3 de octubre de 2026 - 20:08

    Argentina enfrenta a Burkina Faso por el segundo amistoso: el 11 confirmado de Scaloni

    La Selección juega desde las 21 en el Monumental después del 4-0 ante Bolivia. Scaloni confirmó el once con Enzo Fernández, Mac Allister, Nico Paz, Prestianni y la dupla Julián-Lautaro.

    Argentina enfrentará a Burkina Faso en el segundo amistoso de la fecha FIFA.

    Argentina enfrentará a Burkina Faso en el segundo amistoso de la fecha FIFA.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Selección Argentina enfrenta este sábado a Burkina Faso en el segundo amistoso de la fecha FIFA. El partido comenzará a las 21 en el estadio Monumental, donde la Albiceleste volverá a presentarse luego de la goleada 4-0 sobre Bolivia en Córdoba.

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    Lionel Scaloni ya definió el equipo y realizará varias modificaciones respecto del primer encuentro. La principal novedad es el regreso de Enzo Fernández al mediocampo, acompañado por Alexis Mac Allister, mientras que Nicolás Paz y Gianluca Prestianni tendrán la posibilidad de mostrarse desde el inicio.

    La formación confirmada de Argentina ante Burkina Faso

    Argentina saldrá a la cancha con: Emiliano “Dibu” Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nicolás Paz, Gianluca Prestianni; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

    La propuesta mantiene una defensa de jerarquía con Romero y Lisandro como centrales, mientras que Giay y Medina ocuparán los laterales. En la mitad de la cancha, Enzo y Mac Allister estarán a cargo del equilibrio y la salida.

    Más adelante, Scaloni apostará por la creatividad y velocidad de Nico Paz y Prestianni, mientras que el ataque tendrá una dupla de peso: Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

    Argentina llega después de vencer 4-0 a Bolivia con goles de Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José Manuel López. Burkina Faso, por su parte, será un rival inédito para la Selección mayor argentina.

    Después de este encuentro, la Albiceleste cerrará la ventana internacional el martes 6 de octubre ante Benín, nuevamente en el Monumental.

    Cómo llega Burkina Faso

    El seleccionado africano viene de disputar el comienzo de la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027. Empató 1-1 frente a Benín y posteriormente venció 1-0 a República Centroafricana, con gol de Aboubacar Camara.

    Su posible once estaría integrado por Hervé Koffi; Issa Kaboré, Nasser Djiga, Edmond Tapsoba, Arsène Kouassi; Josué Doucet, Ismahila Ouédraogo; Abdoul Zagré, Ousseni Bouda, Abdoul Tapsoba y Lassina Traoré.

    Después de este partido, Argentina cerrará la fecha FIFA el martes 6 de octubre desde las 20 frente a Benín, también en el Monumental. Ese encuentro concentrará todas las miradas por tratarse de la despedida anunciada de Messi con la camiseta de la Selección.

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