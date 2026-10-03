Lautaro hizo historia con la Selección e igualó al Kun Agüero como tercer máximo goleador histórico

El delantero llegó a 42 tantos con Argentina tras marcar ante Burkina Faso y quedó tercero en la tabla histórica, igualado con Sergio Agüero. Sólo tiene por delante a Gabriel Batistuta y Lionel Messi.

Lautaro Martínez convirtió ante Burkina Faso y alcanzó los 42 goles con la Selección Argentina.

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Lautaro Martínez volvió a dejar su nombre en la historia de la Selección Argentina. Con el gol convertido ante Burkina Faso en el Monumental, el delantero alcanzó los 42 tantos con la camiseta albiceleste y se convirtió en el tercer máximo goleador histórico, igualando la marca de Sergio “Kun” Agüero.

El tanto llegó apenas a los 2 minutos del partido. Moumoune Diallo cometió una infracción sobre Agustín Giay dentro del área y el árbitro sancionó penal. Lautaro tomó la responsabilidad, su primer remate fue contenido por el arquero, pero reaccionó rápidamente para aprovechar el rebote y marcar el 1-0.

¡ARGENTINA ABRIÓ EL MARCADOR!



A los 4', Lautaro Martínez puso el 1-0 ante Burkina Faso. pic.twitter.com/sjkEJ7Y5B0 — TyC Sports (@TyCSports) October 4, 2026 Lautaro Martínez falló inicialmente el penal, pero capturó el rebote y convirtió el primer gol de Argentina ante Burkina Faso.

Lautaro ya está entre los tres máximos goleadores El gol tuvo un valor mucho mayor que la apertura del marcador. Con 42 conquistas, el delantero del Inter alcanzó a Agüero y quedó únicamente detrás de Gabriel Batistuta, que convirtió 54, y Lionel Messi, líder absoluto con 125.

La progresión de Lautaro dentro de esta tabla fue acelerada. En octubre de 2025 había alcanzado los 35 goles, cifra con la que igualó a Hernán Crespo en el cuarto puesto histórico. Desde entonces continuó sumando tantos hasta alcanzar ahora la línea del Kun.