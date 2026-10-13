Bomba en el fútbol argentino: Di Carlo y Verón se reunieron y acordaron una mesa permanente de trabajo

Una foto sacudió este martes la interna del fútbol argentino. Stefano Di Carlo y Juan Sebastián Verón , presidentes de River y Estudiantes de La Plata, se reunieron en las oficinas del estadio Monumental y acordaron establecer una mesa permanente de trabajo para analizar y elaborar propuestas destinadas a modificar distintos aspectos del fútbol nacional .

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La imagen adquirió inmediatamente un fuerte peso dirigencial por el contexto. Tanto River como Estudiantes mantienen diferencias con distintos aspectos de la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, aunque los clubes no anunciaron la creación de un bloque opositor ni una alianza formal contra la entidad .

El encuentro había sido mantenido con hermetismo hasta que las propias instituciones difundieron la fotografía y explicaron qué temas estuvieron sobre la mesa.

Según el comunicado institucional, la reunión fue el punto de partida de una agenda conjunta de análisis, intercambio de ideas y elaboración de propuestas sobre los principales desafíos del fútbol argentino.

Di Carlo y Verón compartieron documentos, diagnósticos y diferentes perspectivas sobre cuestiones institucionales, deportivas, económicas y organizativas . Uno de los ejes centrales fue la necesidad de buscar nuevas fuentes de ingresos para fortalecer económica y patrimonialmente a los clubes .

Además, ambas instituciones ratificaron su compromiso con el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro, un punto especialmente significativo debido a las discusiones de los últimos años sobre las Sociedades Anónimas Deportivas.

Como resultado del encuentro, River y Estudiantes decidieron que la reunión no sea aislada: crearon una mesa permanente que tendrá continuidad y buscará producir documentos y propuestas concretas para el fútbol argentino.

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La reunión llega en plena tensión con la AFA

La foto adquiere otra dimensión por los antecedentes recientes de River. En marzo, el club había decidido dejar de participar temporalmente de las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA, al cuestionar los mecanismos utilizados para tomar determinadas decisiones y reclamar procedimientos más claros y previsibles.

Seis meses después, River regresó al Comité Ejecutivo para presentar una serie de propuestas relacionadas con la organización de las competencias, el arbitraje y los ingresos. En ese momento, Di Carlo lanzó una de sus frases más fuertes: “La AFA son todos los clubes, no una sola persona”.

La tensión volvió a quedar expuesta durante las últimas semanas. En la despedida de Lionel Messi de la Selección en el Monumental hubo fuertes cánticos contra Tapia y el sábado, durante el encuentro entre River y Estudiantes de Río Cuarto, volvieron a escucharse cuestionamientos desde las tribunas.

Verón también atraviesa su propio conflicto

Estudiantes llega al encuentro con River mientras Juan Sebastián Verón permanece bajo investigación del Tribunal de Disciplina de la AFA por los incidentes registrados en la final de la Supercopa Internacional ante Rosario Central.

El árbitro Darío Herrera incluyó al presidente del Pincha en su informe después de los episodios ocurridos tras el tercer gol rosarino, mientras que el Tribunal abrió un expediente que todavía se encuentra en trámite.

La situación profundizó el clima de tensión entre el dirigente y la estructura de la AFA, en momentos en los que Estudiantes también viene exponiendo diferencias sobre distintos aspectos de la conducción y organización del fútbol argentino.

De estar enfrentados a sentarse en la misma mesa

El acercamiento tiene además un antecedente que vuelve todavía más llamativa la fotografía. Di Carlo y Verón habían protagonizado diferencias públicas por el modelo de gestión de los clubes.

Cuando todavía era secretario general de River, Di Carlo había cuestionado el acuerdo de Estudiantes con el empresario Foster Gillett y ratificado la oposición del Millonario a las SAD. En aquella oportunidad incluso había señalado que las posiciones de Verón le generaban “desconfianza”.

Ahora, ambos dirigentes decidieron dejar aquellas diferencias en segundo plano y abrir un canal institucional permanente.

Por el momento, River y Estudiantes no informaron una estrategia conjunta contra Tapia ni contra la AFA. Lo que sí quedó formalmente establecido es que los dos clubes trabajarán desde ahora en propuestas comunes sobre ingresos, competencia, organización y estructura institucional del fútbol argentino.