Chalo Molina volvió a llevar a San Juan al máximo nivel del BMX mundial

Gonzalo “Chalo” Molina volvió a poner al BMX sanjuanino en el escenario internacional. El piloto de alto rendimiento participó durante el último fin de semana de las rondas 7 y 8 de la Copa del Mundo UCI de BMX Racing , disputadas en Chongli, China, y sumó una nueva experiencia frente a los principales exponentes de la disciplina.

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La competencia se desarrolló el 10 y 11 de octubre en el Parque de Deportes Extremos de Ciclismo de Chongli, ubicado en Zhangjiakou, provincia de Hebei. La presentación marcó la continuidad de su gira por territorio chino, después de haber participado una semana antes en las rondas 5 y 6 que se corrieron en Mentougou, Pekín.

En ese recorrido, Molina cerró la quinta fecha en el 32.º puesto, con 52 puntos , mientras que en la sexta consiguió una destacada 12.ª posición y 142 unidades . Ya en Chongli, terminó 58.º en la séptima ronda, con 14 puntos, y mejoró su producción en la octava, donde finalizó 29.º y sumó otros 61 puntos .

La participación en China se suma a un año de fuerte actividad para el representante del Club Bicicross de Rawson , que continúa midiéndose con los mejores pilotos del circuito mundial. Su actuación en la Copa del Mundo representa además una nueva presencia sanjuanina en uno de los calendarios más exigentes del BMX Racing.

Molina llegó a esta gira apenas un mes después de conseguir uno de los resultados más importantes de su temporada. En los Juegos ODESUR Santa Fe 2026 , el sanjuanino obtuvo la medalla de plata y volvió a ubicarse entre los principales referentes argentinos de la especialidad.

Ese rendimiento le permitió sostener una temporada de competencia internacional en la que combina torneos continentales con fechas del máximo circuito organizado por la Unión Ciclista Internacional. La experiencia acumulada en estas pruebas resulta clave para mantenerse dentro de la elite y sumar rodaje frente a pilotos de distintas potencias mundiales.

Lo que viene para Chalo Molina

La Copa del Mundo UCI de BMX Racing todavía tiene dos capítulos por delante. Las últimas dos rondas de la temporada se disputarán el 31 de octubre y el 1 de noviembre en Sarasota, Florida, donde quedarán definidos los campeonatos del año.

Molina llegará a esa instancia después de una gira asiática que le permitió completar cuatro nuevas presentaciones mundialistas. Su campaña de 2026 ya incluye una medalla sudamericana y presencia sostenida en la Copa del Mundo, con San Juan nuevamente representado en el nivel más alto del BMX internacional.