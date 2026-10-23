    • 23 de octubre de 2026 - 14:07

    En canchas de Colón Junior y Peñarol, se definen los finalistas de la B Local que buscarán el segundo ascenso

    Este domingo se jugarán los cruces que definirán a los finalistas por el segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol local. Ambos encuentros se disputarán con la presencia de ambas parcialidades y contarán con un fuerte operativo de seguridad.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Primera B del fútbol sanjuanino entra en su etapa de definición. La Liga Sanjuanina de Fútbol confirmó la programación oficial para los partidos de ida de las semifinales, donde cuatro equipos buscarán dar el primer paso firme hacia la gran final por el segundo boleto a la Primera División.

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    Los dos compromisos de Primera División se disputarán en simultáneo este domingo, en canchas neutrales de la máxima categoría local. Una de las grandes novedades de la jornada será que ambos cotejos contarán con la presencia de las dos hinchadas, por lo que los organismos de seguridad montarán un importante despliegue policial en cada uno de los escenarios para garantizar el normal desarrollo de la fiesta deportiva.

    En la cancha de Colón Junior, Árbol Verde se verá las caras frente a Villa Obrera en un choque que promete convocatoria y ambiente de fiesta. En tanto, de manera paralela en el estadio de Peñarol, Villa Hipódromo se enfrentará a Libertad Juvenil en busca de ventaja para la revancha.

    Semifinales en Cuarta División

    Por su parte, los juveniles también tendrán su gran definición durante el fin de semana. La acción en Cuarta División se concentrará íntegramente este sábado en la cancha de Sportivo Del Bono.

    La jornada arrancará temprano, a las 11:00, cuando se crucen Centenario frente a Huarpes. Más tarde, en el plato fuerte de la tarde programado para las 16:30, Libertad Juvenil chocarás ante Villa Obrera por el segundo pase al partido por el título.

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