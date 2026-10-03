[EN VIVO] Argentina aplasta 6-0 a Burkina Faso en el segundo tiempo

La Selección amplió la ventaja en el segundo tiempo. Franco Mastantuono marcó a los 56 minutos y Argentina ya gana 6-0 en el Monumental.

Argentina mantiene el dominio absoluto ante Burkina Faso y ya se impone 6-0 en el Monumental por el segundo amistoso de la fecha FIFA.

La nueva conquista llegó a los 56 minutos, cuando Franco Mastantuono convirtió el sexto tanto de la Selección y amplió una diferencia que el equipo de Lionel Scaloni había construido casi por completo durante el primer tiempo.

La apertura del marcador había llegado en los primeros minutos. Lautaro Martínez convirtió tras capturar el rebote de un penal que había sido contenido por el arquero y, con ese tanto, alcanzó los 42 goles con la camiseta argentina.

A los 8, un remate de Julián Álvarez se desvió en Moumouni Diallo y terminó en el 2-0. Cuatro minutos después, Gianluca Prestianni marcó el tercero.

Argentina volvió a golpear sobre el cierre de la primera etapa. Nico Paz convirtió el 4-0 a los 34 minutos y Julián Álvarez marcó el quinto dos minutos después. Ya en el complemento apareció Mastantuono para establecer el 6-0.