    • 3 de octubre de 2026 - 20:08

    [EN VIVO] Argentina aplasta 6-0 a Burkina Faso en el segundo tiempo

    La Selección amplió la ventaja en el segundo tiempo. Franco Mastantuono marcó a los 56 minutos y Argentina ya gana 6-0 en el Monumental.

    Franco Mastantuono marcó el sexto gol de Argentina ante Burkina Faso.

    Franco Mastantuono marcó el sexto gol de Argentina ante Burkina Faso.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Argentina mantiene el dominio absoluto ante Burkina Faso y ya se impone 6-0 en el Monumental por el segundo amistoso de la fecha FIFA.

    Leé además

    Récord mundial en el consumo de huevos en Argentina.

    Argentina lidera el consumo mundial de huevos con 430 unidades por persona
    Reino Unido confirmó que las futuras licencias de hidrocarburos en las Islas Malvinas requerirán autorización del Foreign Office.

    Malvinas: Reino Unido confirmó que tendrá la última palabra sobre nuevas licencias petroleras

    La nueva conquista llegó a los 56 minutos, cuando Franco Mastantuono convirtió el sexto tanto de la Selección y amplió una diferencia que el equipo de Lionel Scaloni había construido casi por completo durante el primer tiempo.

    La apertura del marcador había llegado en los primeros minutos. Lautaro Martínez convirtió tras capturar el rebote de un penal que había sido contenido por el arquero y, con ese tanto, alcanzó los 42 goles con la camiseta argentina.

    A los 8, un remate de Julián Álvarez se desvió en Moumouni Diallo y terminó en el 2-0. Cuatro minutos después, Gianluca Prestianni marcó el tercero.

    Argentina volvió a golpear sobre el cierre de la primera etapa. Nico Paz convirtió el 4-0 a los 34 minutos y Julián Álvarez marcó el quinto dos minutos después. Ya en el complemento apareció Mastantuono para establecer el 6-0.

    Scaloni había dispuesto desde el inicio a Dibu Martínez; Giay, Romero, Lisandro Martínez, Medina; Enzo Fernández, Mac Allister; Nico Paz, Prestianni; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

    En el complemento, el DT movió rápidamente el banco y realizó cinco cambios para seguir repartiendo minutos. Ingresaron Franco Mastantuono, Leonel Flores, Leonardo Balerdi, Tomás Palacios y Matías Soulé, mientras que dejaron la cancha Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Cristian Romero, Gianluca Prestianni y Nico Paz.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Luis Caputo.

    Luis Caputo negó que Argentina esté en recesión: "Estamos creciendo menos que antes"

    Lula y Bolsonaro.

    Brasil va a las urnas y Argentina mira de cerca: qué puede cambiar con Lula o Flávio Bolsonaro

    Robbie Williams 

    Robbie Williams sorprendió con un show inesperado en Buenos Aires: cuándo y dónde será

    Burkina Faso viene de empatar con Benín, otro de los rivales de Argentina en esta Fecha FIFA

    Oficial: Burkina Faso viaja a la Argentina y llegará horas antes del amistoso con la Selección