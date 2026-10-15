La Conmebol no habilitó a Marcos Rojo y Estudiantes irá al TAS para intentar torcer la decisión

Estudiantes de La Plata anunció que recurrirá al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) luego de que la Conmebol rechazara la inscripción de Marcos Rojo. A través de un comunicado oficial, la institución manifestó su disconformidad con la resolución y confirmó que presentará un reclamo para intentar revertir la decisión y habilitar al defensor para jugar.

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El club sostuvo que realizó el trámite de inscripción de acuerdo con las normas vigentes y cuestionó el criterio aplicado por la entidad sudamericana. Según argumentó, en situaciones anteriores se había autorizado el registro de futbolistas cuyos pedidos, a su entender, presentaban condiciones idénticas a las del caso del exdefensor de Boca y la Selección argentina.

“En este caso Conmebol debió haber aplicado idéntico criterio”, expresó Estudiantes en el comunicado, en el que dejó en claro su intención de continuar con las gestiones para conseguir una resolución favorable.

Ante la negativa, el Pincha recurrirá al TAS, el tribunal internacional que interviene en disputas deportivas, y solicitará una medida cautelar para revertir lo resuelto por la Conmebol.

“Tratándose de un reclamo justo, el Club recurrirá la resolución ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), solicitando la aplicación de una medida cautelar que revierta lo resuelto”, concluyó la institución platense.

El mensaje de Marcos Rojo tras su regreso a Estudiantes

En medio de la controversia por su inscripción, Marcos Rojo también se había expresado públicamente luego de ser presentado como refuerzo de Estudiantes. En un mensaje, el defensor reconoció las polémicas que marcaron su salida de Boca y las críticas que recibió por algunas de sus decisiones.

“Pensé varias veces en pronunciarme o no sobre lo que me está pasando, y la alegría que me invade hoy. Sé que se hablaron muchas cosas, sé que fui responsable de algunas y quizás fui preso hasta de mis propias palabras”, escribió. “Pensé varias veces en pronunciarme o no sobre lo que me está pasando, y la alegría que me invade hoy. Sé que se hablaron muchas cosas, sé que fui responsable de algunas y quizás fui preso hasta de mis propias palabras”, escribió.

El futbolista también hizo referencia a los cuestionamientos de los hinchas y a las acusaciones de falta de lealtad y de códigos que surgieron durante su salida del Xeneize.

“Escuché hablar de ‘lealtad’, de ‘falta de códigos’ y hasta de ‘traición’. En otro momento quizá habría reaccionado de otra forma, pero crecí, entendí que mis actos tienen consecuencias, y que al hincha ciertas cosas le hieren”, reconoció.

En ese sentido, Rojo sostuvo que su regreso al club que lo formó representa una oportunidad para reencontrarse con su historia y demostrar su compromiso dentro de la cancha.

“Hoy, de la manera menos pensada quizá, vuelvo a donde todo empezó, al club que me formó como jugador y al que le debo mis respetos, y que si alguna vez herí, hoy tengo una nueva oportunidad de devolverle adentro de una cancha todo lo que me dio, y más”, expresó.

Por último, manifestó su entusiasmo por volver a vestir la camiseta del Pincha y dejó un mensaje para los hinchas: “Hoy estoy feliz de estar donde estoy. Siento los nervios de cuando era un nene, las ganas de jugar y ganar de aquel entonces. Espero pronto reencontrarnos en UNO”.

“Ahora juntos, todos por Estudiantes. Gracias”, concluyó el defensor.

La presentación de Rojo había generado expectativa entre los hinchas de Estudiantes, pero la negativa de la Conmebol abrió un nuevo frente de conflicto para la institución. Ahora, el reclamo ante el TAS será clave para determinar si el futbolista podrá ser inscripto y quedar habilitado para competir.