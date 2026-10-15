Mundial de hockey sobre patines: España venció a Chile y será el rival de Argentina en semifinales

El seleccionado español se impuso por 3-0 y confirmó un choque estelar ante la Albiceleste este viernes. El partido tendrá sabor a revancha tras la final del mundo de 2024.

Ya hay rival confirmado para la Selección Argentina en el Mundial de Hockey sobre Patines. Este jueves, España derrotó por 3-0 a Chile en los cuartos de final y selló su pasaje a las semifinales del certamen, donde se medirá cara a cara contra el conjunto nacional en un cruce que promete máxima tensión e intensidad.

La Albiceleste había garantizado su lugar entre los cuatro mejores del planeta más temprano tras superar con solvencia a Italia por 4-1, quedando a la espera de la resolución de la llave entre españoles y trasandinos para conocer a su próximo adversario.

Dominio de principio a fin de la Furia Roja El conjunto español resolvió el pleito ante Chile durante la primera etapa del encuentro. Marc Grau abrió la cuenta cuando transcurrían 18 minutos y 50 segundos de juego, mientras que Nil Roca Subirana amplió la ventaja antes de irse al descanso. Esa diferencia de dos goles le permitió a España administrar el trámite del partido y sostener el control del ritmo con tranquilidad.

En el arranque del complemento, nuevamente Marc Grau estampó el 3-0 definitivo, liquidando cualquier aspiración de remontada por parte de la selección chilena y decretando el pase directo a la antesala de la gran final.

Sabor a revancha en la semifinal El clásico enfrentamiento entre Argentina y España llega cargado de condimentos deportivos. El antecedente más inmediato se remonta a la final del Mundial de 2024, donde el combinado ibérico se consagró campeón tras imponerse por un ajustado 2-1 sobre la Albiceleste.