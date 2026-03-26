    • 26 de marzo de 2026 - 22:55

    Repechaje: Bolivia lo dio vuelta y quedó a un paso del Mundial 2026

    Bolivia venció 2-1 a Surinam en el Repechaje rumbo al Mundial 2026 y ahora enfrentará a Irak por un lugar en la Copa del Mundo.

    Bolivia dio vuelta el partido ante Surinam y quedó a un paso del Mundial 2026.

    Bolivia dio vuelta el partido ante Surinam y quedó a un paso del Mundial 2026.

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    La selección de Bolivia logró un triunfo clave en el Repechaje del Mundial 2026: derrotó 2-1 a Surinam tras remontar el marcador y avanzó a la final del certamen, donde buscará su regreso a una Copa del Mundo tras más de tres décadas de ausencia.

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    El partido se disputó en el estadio BBVA Monterrey, donde el equipo boliviano sufrió más de la cuenta. Surinam se puso en ventaja con gol de Liam van Gelderen al inicio del segundo tiempo, complicando el panorama para la Verde.

    Sin embargo, Bolivia reaccionó en los minutos finales: Moisés Paniagua marcó el empate con un remate de puntín y Miguel Terceros selló la remontada de penal, desatando el festejo del conjunto sudamericano.

    El desarrollo del encuentro fue parejo, con situaciones para ambos lados, pero la efectividad en el cierre permitió a Bolivia quedarse con un triunfo vital.

    A un paso del Mundial 2026

    Con este resultado, Bolivia se metió en la final del Repechaje, donde enfrentará a Irak por un lugar en el Grupo I del Mundial, que integran selecciones como Francia, Senegal y Noruega.

    El encuentro decisivo se disputará el próximo martes 31 de marzo, nuevamente en Monterrey. La Verde buscará clasificar a su primer Mundial en 32 años, un objetivo que ilusiona a todo un país.

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