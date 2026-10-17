"Una agenda común" para cambiar el fútbol argentino: Verón explicó por qué se reunió con Di Carlo

El presidente de Estudiantes habló tras la Asamblea de Socios y aseguró que el acercamiento con River es el comienzo de una relación que se verá en acciones concretas “en el corto plazo”. También se refirió a la bronca por el caso Marcos Rojo.

La reunión entre Stefano Di Carlo y Juan Sebastián Verón en el Estadio Monumental sacudió el tablero político del fútbol argentino. La foto de los presidentes de River y Estudiantes se leyó como un fuerte mensaje hacia la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia en la AFA, con quien ambos mantienen diferencias. Este sábado, Verón rompió el silencio y explicó qué hay detrás del encuentro.

Tras la Asamblea de Socios realizada en el Estadio UNO, el dirigente aseguró en conferencia de prensa que se trata del inicio de una relación entre los dos clubes, que según anticipó empezará a verse reflejada en acciones concretas en el corto plazo. Aclaró que no buscan solo un cambio en el fútbol argentino, sino construir una agenda común entre dos instituciones de peso que coincidieron en la propuesta y en las necesidades.

Verón agregó que el objetivo es poner en valor al fútbol argentino y su producto, con una agenda propia. Sobre la foto que dio la vuelta al país, fue claro: “La foto se da para mostrar que estamos trabajando para armar algo”. Y sumó que ese “algo” puede terminar siendo un cambio o una propuesta nueva.

Después del encuentro, ambos clubes difundieron un comunicado conjunto en redes. Allí anunciaron una mesa permanente de trabajo para el desarrollo y la mejora del fútbol argentino. Contaron que compartieron documentos y diagnósticos sobre los desafíos del fútbol nacional y que coincidieron en la necesidad de crear espacios de discusión entre clubes, con responsabilidad y mirada de largo plazo. Según el texto, la mesa tendrá continuidad y elaborará propuestas sobre aspectos institucionales, deportivos, económicos y organizativos.