    • 14 de octubre de 2026 - 18:26

    Zonal Cuyano: Juan Pereira debutará en la Fórmula Cuyana en el Villicum

    El piloto sanjuanino correrá este fin de semana por primera vez en la Fórmula Cuyana del Zonal Cuyano y en el Circuito San Juan Villicum.

    Fórmula Cuyana. Juan Pereira será parte del Zonal Cuyano en su debut en el Villicum.

    Fórmula Cuyana. Juan Pereira será parte del Zonal Cuyano en su debut en el Villicum.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Fórmula Cuyana regresa como categoría al Zonal Cuyano de Automovilismo por esta séptima fecha del calendario en el Circuito San Juan Villicum, y con esta alternativa hará su debut Juan Ignacio Pereira en el automovilismo de pista.

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    Juani viene del karting, actualmente es líder del campeonato en la categoría Rotax Junior del Prokart Cuyano, producto de cuatro victorias y un segundo puesto a lo largo del año, además de tener experiencia en el Campeonato Mendocino de Karting, teniendo sus inicios en la Promocional Iame 60, con victorias y podios.

    Pereira correrá bajo la atención del equipo Basco Racing, y tratará de aprovechar las pruebas que fue haciendo en este trazado antes de su tan esperado debut.

    DUDA LA CLASE 3

    La presencia de la Clase 3 en el Zonal Cuyano de este próximo fin de semana en el San Juan-Villicum es más que una duda. Si la categoría no reúne el mínimo de 8 autos para correr por el 50% de los puntos, no estará presente en el Circuito San Juan Villicum por la séptima fecha del Zonal Cuyano.

    Pilotos de la categoría confirmaron que no correrán a modo de exhibición, es decir que por estas horas se baja una categoría para el fin de semana.

    Fuente: Emi Persia.

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