Barracas Central vivió su día de gloria. Hizo historia al doblegar al líder River Plate por 2-1 como local, en la continuidad de la 22da fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Los goles del "Guapo" fueron de Carlos Arce (18m. PT) y Mauro Peinipil (11m. ST), mientras que el descuento del "Millonario" lo consiguió el colombiano Miguel Borja (17m. ST).

Los conducidos por Sergio "Huevo" Rondina se llevaron una histórica victoria sobre River y lo hicieron con total justicia desde lo futbolístico, de la mano de sus figuras, Iván Tapia en el medio y Bruno Sepúlveda en el ataque. Barracas le hizo sentir la localía al conjunto Millonario -que mostró ausencia de casi todos sus titulares- y River no pudo generar el contacto habitual en el mediocampo y las salidas rápidas. Es que las dimensiones del campo de juego no estaban para que el equipo de Demichelis desplegase el fútbol habitual. Por eso, cuando llegó el cabezazo de un histórico del club como Carlos Arce, que aprovechó a la perfección una pelota parada, la sensación que invadió a los presentes fue una sola: justicia. River trató de romper el esquema de su rival con el ingreso de Pablo Solari en lugar de Robert Rojas y la subida de Agustín Palavecino, que se soltó, armando así un 3-3-2-2. Ya con este nuevo sistema, el equipo de Núñez consiguió algo de lo que careció en la etapa inicial: pequeñas sociedades en el último tramo. Sin embargo, en el mejor momento de River, un tiro libre a favor terminó en una contra de Barracas manejada a la perfección entre Sepúlveda y Facundo Mater, y terminó con una definición justa de Peinipil. Después llegó el descuento del visitante (Borja) pero River ya no pudo torcer la historia y perdió.

Demichelis justificó la rotación

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, reconoció que la rotación era "muy necesaria" tras la dura derrota con Barracas Central por 2-1. "La rotación era necesaria porque tenía muchos jugadores al límite de las lesiones. Sufrimos un desgaste físico y mental enorme. Confío en todos los jugadores que vistieron la camiseta hoy. Ya sacaremos las conclusiones de la derrota con Barracas", reflexionó Demichelis en la conferencia de prensa.

"Ubicamos una línea de cinco en defensa porque queríamos quedar con tres centrales en el fondo y ellos plantearon otro esquema, que nos llevó a tener un central de más. La cancha es complicada porque estaba seca y en una dimensión menor. Lamentablemente nos costó y no alcanzó con lo del segundo tiempo", explicó.

River continúa cómodo en la punta, con 50 unidades y siendo por lejos el mejor equipo de la competición, con una enorme ventaja sobre sus perseguidores Talleres de Córdoba, Lanús, San Lorenzo y Estudiantes de La Plata. "Quisimos poner a Salomón (Rondón) y a Miguel (Borja) porque tienen mucho poder aéreo pero después hay un rival y a veces no sale lo que uno piensa y practica en la semana", argumentó.

"No subestimamos a nadie, no se confundan. Priorizamos a los que terminaron mejor y tampoco me confundirá una derrota", apuntó.

River se enfrentará el próximo miércoles a Colón de Santa Fe, de local.

BARRACAS, DE FIESTA

Sepúlveda: "No lo dejamos jugar"

Bruno Sepúlveda, una de las figuras de Barracas Central, destacó que su equipo no dejó jugar a River Plate tras la victoria por 2-1 como local, por la 22da fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

"No lo dejamos jugar a River. Ellos son una máquina y sabíamos que debíamos estar atentos. Estuvimos al 200 por ciento concentrados", afirmó en declaraciones a ESPN Premium.

"Nos gusta jugar de contra y logramos lastimar también con la pelota parada. Es una buena victoria después de algunos partidos en los que merecimos más y no pudimos ganar", sentenció el exdelantero de Estudiantes de Río Cuarto.

Barracas se alejó de la zona baja del descenso en la tabla general, con 27 unidades.

El técnico Sergio Rondina valoró la actitud y la concentración de sus dirigidos para vencer a River, el mejor lejos de Argentina en su opinión: "Fue tremenda la actitud de los chicos para afrontar un desafío como este. River no perdona, no te da margen y para ganarlo los chicos estuvieron muy metidos. No se nos venían dando los resultados cuando tal vez merecíamos un poco más. Esto sirve, suma, Fortalece la propuesta".