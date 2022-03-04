Desamparados debutará con Ferro y Peñarol frente a Cipolletti: el fixture completo
Este viernes se conoció el calendario completo de la tercera categoría del fútbol argentino.
Este viernes se conoció el calendario completo de la tercera categoría del fútbol argentino.
Este viernes, se conoció el fixture completo de la temporada 2022 del Torneo Federal A y los equipos sanjuaninos integrarán la Zona Sur. Sportivo Desamparados debutará con Ferro y Peñarol frente a Cipolletti.
El fixture completo de la primera fase
1ra. fecha - 27 marzo 2022
INDEPENDIENTEvs.D.ARGENTINO
OLIMPOvs.C.DEPORTIVO
SP.ESTUDIANTESvs.LINIERS
CAMIONEROSvs.J.U.UNIVERSITARIO
SP.DESAMPARADOSvs.FC.OESTE
CIPOLLETTIvs.PEÑAROL
V.MITREvs.HURACAN LH
CIUDAD BOLIVARvs.SANSINENA
libre: SOL DE MAYO
2da. fecha - 03 abril 2022
SANSINENAvs.V.MITRE
HURACAN LHvs.CIPOLLETTI
PEÑAROLvs.SP.DESAMPARADOS
FC.OESTEvs.CAMIONEROS
J.U.UNIVERSITARIOvs.SP.ESTUDIANTES
LINIERSvs.OLIMPO
C.DEPORTIVOvs.INDEPENDIENTE
D.ARGENTINOvs.SOL DE MAYO
libre: CIUDAD BOLIVAR
3ra. fecha - 10 abril 2022
SOL DE MAYOvs.C.DEPORTIVO
INDEPENDIENTEvs.LINIERS
OLIMPOvs.J.U.UNIVERSITARIO
SP.ESTUDIANTESvs.FC.OESTE
CAMIONEROSvs.PEÑAROL
SP.DESAMPARADOSvs.HURACAN LH
CIPOLLETTIvs.SANSINENA
V.MITREvs.CIUDAD BOLIVAR
libre: D.ARGENTINO
4ta. fecha - 17 abril 2022
CIUDAD BOLIVARvs.CIPOLLETTI
SANSINENAvs.SP.DESAMPARADOS
HURACAN LHvs.CAMIONEROS
PEÑAROLvs.SP.ESTUDIANTES
FC.OESTEvs.OLIMPO
J.U.UNIVERSITARIOvs.INDEPENDIENTE
LINIERSvs.SOL DE MAYO
C.DEPORTIVOvs.D.ARGENTINO
libre: V.MITRE
5ta. fecha - 24 abril 2022
D.ARGENTINOvs.LINIERS
SOL DE MAYOvs.J.U.UNIVERSITARIO
INDEPENDIENTEvs.FC.OESTE
OLIMPOvs.PEÑAROL
SP.ESTUDIANTESvs.HURACAN LH
CAMIONEROSvs.SANSINENA
SP.DESAMPARADOSvs.CIUDAD BOLIVAR
CIPOLLETTIvs.V.MITRE
libre: C.DEPORTIVO
6ta. fecha - Sábado 30 abril 2022
V.MITREvs.SP.DESAMPARADOS
CIUDAD BOLIVARvs.CAMIONEROS
SANSINENAvs.SP.ESTUDIANTES
HURACAN LHvs.OLIMPO
PEÑAROLvs.INDEPENDIENTE
FC.OESTEvs.SOL DE MAYO
J.U.UNIVERSITARIOvs.D.ARGENTINO
LINIERSvs.C.DEPORTIVO
libre: CIPOLLETTI
7ma. fecha - 08 mayo 2022
C.DEPORTIVOvs.J.U.UNIVERSITARIO
D.ARGENTINOvs.FC.OESTE
SOL DE MAYOvs.PEÑAROL
INDEPENDIENTEvs.HURACAN LH
OLIMPOvs.SANSINENA
SP.ESTUDIANTESvs.CIUDAD BOLIVAR
CAMIONEROSvs.V.MITRE
SP.DESAMPARADOSvs.CIPOLLETTI
libre: LINIERS
8va. fecha - Sábado 14 mayo 2022
CIPOLLETTIvs.CAMIONEROS
V.MITREvs.SP.ESTUDIANTES
CIUDAD BOLIVARvs.OLIMPO
SANSINENAvs.INDEPENDIENTE
HURACAN LHvs.SOL DE MAYO
PEÑAROLvs.D.ARGENTINO
FC.OESTEvs.C.DEPORTIVO
J.U.UNIVERSITARIOvs.LINIERS
libre: SP.DESAMPARADOS
9na. fecha - Miércoles 18 mayo 2022
LINIERSvs.FC.OESTE
C.DEPORTIVOvs.PEÑAROL
D.ARGENTINOvs.HURACAN LH
SOL DE MAYOvs.SANSINENA
INDEPENDIENTEvs.CIUDAD BOLIVAR
OLIMPOvs.V.MITRE
SP.ESTUDIANTESvs.CIPOLLETTI
CAMIONEROSvs.SP.DESAMPARADOS
libre: J.U.UNIVERSITARIO
10ma. fecha - 22 mayo 2022
SP.DESAMPARADOSvs.SP.ESTUDIANTES
CIPOLLETTIvs.OLIMPO
V.MITREvs.INDEPENDIENTE
CIUDAD BOLIVARvs.SOL DE MAYO
SANSINENAvs.D.ARGENTINO
HURACAN LHvs.C.DEPORTIVO
PEÑAROLvs.LINIERS
FC.OESTEvs.J.U.UNIVERSITARIO
libre: CAMIONEROS
11ra. fecha - 29 mayo 2022
J.U.UNIVERSITARIOvs.PEÑAROL
LINIERSvs.HURACAN LH
C.DEPORTIVOvs.SANSINENA
D.ARGENTINOvs.CIUDAD BOLIVAR
SOL DE MAYOvs.V.MITRE
INDEPENDIENTEvs.CIPOLLETTI
OLIMPOvs.SP.DESAMPARADOS
SP.ESTUDIANTESvs.CAMIONEROS
libre: FC.OESTE
12da. fecha - 05 junio 2022
CAMIONEROSvs.OLIMPO
SP.DESAMPARADOSvs.INDEPENDIENTE
CIPOLLETTIvs.SOL DE MAYO
V.MITREvs.D.ARGENTINO
CIUDAD BOLIVARvs.C.DEPORTIVO
SANSINENAvs.LINIERS
HURACAN LHvs.J.U.UNIVERSITARIO
PEÑAROLvs.FC.OESTE
libre: SP.ESTUDIANTES
13ra. fecha - 12 junio 2022
FC.OESTEvs.HURACAN LH
J.U.UNIVERSITARIOvs.SANSINENA
LINIERSvs.CIUDAD BOLIVAR
C.DEPORTIVOvs.V.MITRE
D.ARGENTINOvs.CIPOLLETTI
SOL DE MAYOvs.SP.DESAMPARADOS
INDEPENDIENTEvs.CAMIONEROS
OLIMPOvs.SP.ESTUDIANTES
libre: PEÑAROL
14ta. fecha - Sábado 18 junio 2022
SP.ESTUDIANTESvs.INDEPENDIENTE
CAMIONEROSvs.SOL DE MAYO
SP.DESAMPARADOSvs.D.ARGENTINO
CIPOLLETTIvs.C.DEPORTIVO
V.MITREvs.LINIERS
CIUDAD BOLIVARvs.J.U.UNIVERSITARIO
SANSINENAvs.FC.OESTE
HURACAN LHvs.PEÑAROL
libre: OLIMPO
15ta. fecha - Miércoles 22 junio 2022
PEÑAROLvs.SANSINENA
FC.OESTEvs.CIUDAD BOLIVAR
J.U.UNIVERSITARIOvs.V.MITRE
LINIERSvs.CIPOLLETTI
C.DEPORTIVOvs.SP.DESAMPARADOS
D.ARGENTINOvs.CAMIONEROS
SOL DE MAYOvs.SP.ESTUDIANTES
INDEPENDIENTEvs.OLIMPO
libre: HURACAN LH
16ta. fecha - 26 junio 2022
OLIMPOvs.SOL DE MAYO
SP.ESTUDIANTESvs.D.ARGENTINO
CAMIONEROSvs.C.DEPORTIVO
SP.DESAMPARADOSvs.LINIERS
CIPOLLETTIvs.J.U.UNIVERSITARIO
V.MITREvs.FC.OESTE
CIUDAD BOLIVARvs.PEÑAROL
SANSINENAvs.HURACAN LH
libre: INDEPENDIENTE
17ma. fecha - 03 julio 2022
HURACAN LHvs.CIUDAD BOLIVAR
PEÑAROLvs.V.MITRE
FC.OESTEvs.CIPOLLETTI
J.U.UNIVERSITARIOvs.SP.DESAMPARADOS
LINIERSvs.CAMIONEROS
C.DEPORTIVOvs.SP.ESTUDIANTES
D.ARGENTINOvs.OLIMPO
SOL DE MAYOvs.INDEPENDIENTE
libre: SANSINENA
18va. fecha - 10 julio 2022
D.ARGENTINOvs.INDEPENDIENTE
C.DEPORTIVOvs.OLIMPO
LINIERSvs.SP.ESTUDIANTES
J.U.UNIVERSITARIOvs.CAMIONEROS
FC.OESTEvs.SP.DESAMPARADOS
PEÑAROLvs.CIPOLLETTI
HURACAN LHvs.V.MITRE
SANSINENAvs.CIUDAD BOLIVAR
libre: SOL DE MAYO
19na. fecha - Sábado 16 julio 2022
V.MITREvs.SANSINENA
CIPOLLETTIvs.HURACAN LH
SP.DESAMPARADOSvs.PEÑAROL
CAMIONEROSvs.FC.OESTE
SP.ESTUDIANTESvs.J.U.UNIVERSITARIO
OLIMPOvs.LINIERS
INDEPENDIENTEvs.C.DEPORTIVO
SOL DE MAYOvs.D.ARGENTINO
libre: CIUDAD BOLIVAR
20ma. fecha - Miércoles 20 julio 2022
C.DEPORTIVOvs.SOL DE MAYO
LINIERSvs.INDEPENDIENTE
J.U.UNIVERSITARIOvs.OLIMPO
FC.OESTEvs.SP.ESTUDIANTES
PEÑAROLvs.CAMIONEROS
HURACAN LHvs.SP.DESAMPARADOS
SANSINENAvs.CIPOLLETTI
CIUDAD BOLIVARvs.V.MITRE
libre: D.ARGENTINO
21ra. fecha - 24 julio 2022
CIPOLLETTIvs.CIUDAD BOLIVAR
SP.DESAMPARADOSvs.SANSINENA
CAMIONEROSvs.HURACAN LH
SP.ESTUDIANTESvs.PEÑAROL
OLIMPOvs.FC.OESTE
INDEPENDIENTEvs.J.U.UNIVERSITARIO
SOL DE MAYOvs.LINIERS
D.ARGENTINOvs.C.DEPORTIVO
libre: V.MITRE
22da. fecha - 31 julio 2022
LINIERSvs.D.ARGENTINO
J.U.UNIVERSITARIOvs.SOL DE MAYO
FC.OESTEvs.INDEPENDIENTE
PEÑAROLvs.OLIMPO
HURACAN LHvs.SP.ESTUDIANTES
SANSINENAvs.CAMIONEROS
CIUDAD BOLIVARvs.SP.DESAMPARADOS
V.MITREvs.CIPOLLETTI
libre: C.DEPORTIVO
23ra. fecha - 07 agosto 2022
SP.DESAMPARADOSvs.V.MITRE
CAMIONEROSvs.CIUDAD BOLIVAR
SP.ESTUDIANTESvs.SANSINENA
OLIMPOvs.HURACAN LH
INDEPENDIENTEvs.PEÑAROL
SOL DE MAYOvs.FC.OESTE
D.ARGENTINOvs.J.U.UNIVERSITARIO
C.DEPORTIVOvs.LINIERS
libre: CIPOLLETTI
24ta. fecha - 14 agosto 2022
J.U.UNIVERSITARIOvs.C.DEPORTIVO
FC.OESTEvs.D.ARGENTINO
PEÑAROLvs.SOL DE MAYO
HURACAN LHvs.INDEPENDIENTE
SANSINENAvs.OLIMPO
CIUDAD BOLIVARvs.SP.ESTUDIANTES
V.MITREvs.CAMIONEROS
CIPOLLETTIvs.SP.DESAMPARADOS
libre: LINIERS
25ta. fecha - Sábado 20 agosto 2022
CAMIONEROSvs.CIPOLLETTI
SP.ESTUDIANTESvs.V.MITRE
OLIMPOvs.CIUDAD BOLIVAR
INDEPENDIENTEvs.SANSINENA
SOL DE MAYOvs.HURACAN LH
D.ARGENTINOvs.PEÑAROL
C.DEPORTIVOvs.FC.OESTE
LINIERSvs.J.U.UNIVERSITARIO
libre: SP.DESAMPARADOS
26ta. fecha - Miércoles 24 agosto 2022
FC.OESTEvs.LINIERS
PEÑAROLvs.C.DEPORTIVO
HURACAN LHvs.D.ARGENTINO
SANSINENAvs.SOL DE MAYO
CIUDAD BOLIVARvs.INDEPENDIENTE
V.MITREvs.OLIMPO
CIPOLLETTIvs.SP.ESTUDIANTES
SP.DESAMPARADOSvs.CAMIONEROS
libre: J.U.UNIVERSITARIO
27ma. fecha - 28 agosto 2022
SP.ESTUDIANTESvs.SP.DESAMPARADOS
OLIMPOvs.CIPOLLETTI
INDEPENDIENTEvs.V.MITRE
SOL DE MAYOvs.CIUDAD BOLIVAR
D.ARGENTINOvs.SANSINENA
C.DEPORTIVOvs.HURACAN LH
LINIERSvs.PEÑAROL
J.U.UNIVERSITARIOvs.FC.OESTE
libre: CAMIONEROS
28va. fecha - 04 septiembre 2022
PEÑAROLvs.J.U.UNIVERSITARIO
HURACAN LHvs.LINIERS
SANSINENAvs.C.DEPORTIVO
CIUDAD BOLIVARvs.D.ARGENTINO
V.MITREvs.SOL DE MAYO
CIPOLLETTIvs.INDEPENDIENTE
SP.DESAMPARADOSvs.OLIMPO
CAMIONEROSvs.SP.ESTUDIANTES
libre: FC.OESTE
29na. fecha - 11 septiembre 2022
OLIMPOvs.CAMIONEROS
INDEPENDIENTEvs.SP.DESAMPARADOS
SOL DE MAYOvs.CIPOLLETTI
D.ARGENTINOvs.V.MITRE
C.DEPORTIVOvs.CIUDAD BOLIVAR
LINIERSvs.SANSINENA
J.U.UNIVERSITARIOvs.HURACAN LH
FC.OESTEvs.PEÑAROL
libre: SP.ESTUDIANTES
30ma. fecha - 18 septiembre 2022
HURACAN LHvs.FC.OESTE
SANSINENAvs.J.U.UNIVERSITARIO
CIUDAD BOLIVARvs.LINIERS
V.MITREvs.C.DEPORTIVO
CIPOLLETTIvs.D.ARGENTINO
SP.DESAMPARADOSvs.SOL DE MAYO
CAMIONEROSvs.INDEPENDIENTE
SP.ESTUDIANTESvs.OLIMPO
libre: PEÑAROL
31ra. fecha - 25 septiembre 2022
INDEPENDIENTEvs.SP.ESTUDIANTES
SOL DE MAYOvs.CAMIONEROS
D.ARGENTINOvs.SP.DESAMPARADOS
C.DEPORTIVOvs.CIPOLLETTI
LINIERSvs.V.MITRE
J.U.UNIVERSITARIOvs.CIUDAD BOLIVAR
FC.OESTEvs.SANSINENA
PEÑAROLvs.HURACAN LH
libre: OLIMPO
32da. fecha - 02 octubre 2022
SANSINENAvs.PEÑAROL
CIUDAD BOLIVARvs.FC.OESTE
V.MITREvs.J.U.UNIVERSITARIO
CIPOLLETTIvs.LINIERS
SP.DESAMPARADOSvs.C.DEPORTIVO
CAMIONEROSvs.D.ARGENTINO
SP.ESTUDIANTESvs.SOL DE MAYO
OLIMPOvs.INDEPENDIENTE
libre: HURACAN LH
33ra. fecha - 09 octubre 2022
SOL DE MAYOvs.OLIMPO
D.ARGENTINOvs.SP.ESTUDIANTES
C.DEPORTIVOvs.CAMIONEROS
LINIERSvs.SP.DESAMPARADOS
J.U.UNIVERSITARIOvs.CIPOLLETTI
FC.OESTEvs.V.MITRE
PEÑAROLvs.CIUDAD BOLIVAR
HURACAN LHvs.SANSINENA
libre: INDEPENDIENTE
34ta. fecha - 16 octubre 2022
CIUDAD BOLIVARvs.HURACAN LH
V.MITREvs.PEÑAROL
CIPOLLETTIvs.FC.OESTE
SP.DESAMPARADOSvs.J.U.UNIVERSITARIO
CAMIONEROSvs.LINIERS
SP.ESTUDIANTESvs.C.DEPORTIVO
OLIMPOvs.D.ARGENTINO
INDEPENDIENTEvs.SOL DE MAYO
libre: SANSINENA