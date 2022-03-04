Este viernes, se conoció el fixture completo de la temporada 2022 del Torneo Federal A y los equipos sanjuaninos integrarán la Zona Sur. Sportivo Desamparados debutará con Ferro y Peñarol frente a Cipolletti.

El fixture completo de la primera fase

1ra. fecha - 27 marzo 2022

  INDEPENDIENTEvs.D.ARGENTINO  

  OLIMPOvs.C.DEPORTIVO  

  SP.ESTUDIANTESvs.LINIERS  

  CAMIONEROSvs.J.U.UNIVERSITARIO  

  SP.DESAMPARADOSvs.FC.OESTE  

  CIPOLLETTIvs.PEÑAROL  

  V.MITREvs.HURACAN LH  

  CIUDAD BOLIVARvs.SANSINENA  

  libre: SOL DE MAYO  

       

2da. fecha - 03 abril 2022

  SANSINENAvs.V.MITRE  

  HURACAN LHvs.CIPOLLETTI  

  PEÑAROLvs.SP.DESAMPARADOS  

  FC.OESTEvs.CAMIONEROS  

  J.U.UNIVERSITARIOvs.SP.ESTUDIANTES  

  LINIERSvs.OLIMPO  

  C.DEPORTIVOvs.INDEPENDIENTE  

  D.ARGENTINOvs.SOL DE MAYO  

  libre: CIUDAD BOLIVAR  

       

3ra. fecha - 10 abril 2022

  SOL DE MAYOvs.C.DEPORTIVO  

  INDEPENDIENTEvs.LINIERS  

  OLIMPOvs.J.U.UNIVERSITARIO  

  SP.ESTUDIANTESvs.FC.OESTE  

  CAMIONEROSvs.PEÑAROL  

  SP.DESAMPARADOSvs.HURACAN LH  

  CIPOLLETTIvs.SANSINENA  

  V.MITREvs.CIUDAD BOLIVAR  

  libre: D.ARGENTINO  

       

4ta. fecha - 17 abril 2022

  CIUDAD BOLIVARvs.CIPOLLETTI  

  SANSINENAvs.SP.DESAMPARADOS  

  HURACAN LHvs.CAMIONEROS  

  PEÑAROLvs.SP.ESTUDIANTES  

  FC.OESTEvs.OLIMPO  

  J.U.UNIVERSITARIOvs.INDEPENDIENTE  

  LINIERSvs.SOL DE MAYO  

  C.DEPORTIVOvs.D.ARGENTINO  

  libre: V.MITRE  

5ta. fecha - 24 abril 2022

  D.ARGENTINOvs.LINIERS  

  SOL DE MAYOvs.J.U.UNIVERSITARIO  

  INDEPENDIENTEvs.FC.OESTE  

  OLIMPOvs.PEÑAROL  

  SP.ESTUDIANTESvs.HURACAN LH  

  CAMIONEROSvs.SANSINENA  

  SP.DESAMPARADOSvs.CIUDAD BOLIVAR  

  CIPOLLETTIvs.V.MITRE  

  libre: C.DEPORTIVO  

       

6ta. fecha - Sábado 30 abril 2022

  V.MITREvs.SP.DESAMPARADOS  

  CIUDAD BOLIVARvs.CAMIONEROS  

  SANSINENAvs.SP.ESTUDIANTES  

  HURACAN LHvs.OLIMPO  

  PEÑAROLvs.INDEPENDIENTE  

  FC.OESTEvs.SOL DE MAYO  

  J.U.UNIVERSITARIOvs.D.ARGENTINO  

  LINIERSvs.C.DEPORTIVO  

  libre: CIPOLLETTI  

       

7ma. fecha - 08 mayo 2022

  C.DEPORTIVOvs.J.U.UNIVERSITARIO  

  D.ARGENTINOvs.FC.OESTE  

  SOL DE MAYOvs.PEÑAROL  

  INDEPENDIENTEvs.HURACAN LH  

  OLIMPOvs.SANSINENA  

  SP.ESTUDIANTESvs.CIUDAD BOLIVAR  

  CAMIONEROSvs.V.MITRE  

  SP.DESAMPARADOSvs.CIPOLLETTI  

  libre: LINIERS  

       

8va. fecha - Sábado 14 mayo 2022

  CIPOLLETTIvs.CAMIONEROS  

  V.MITREvs.SP.ESTUDIANTES  

  CIUDAD BOLIVARvs.OLIMPO  

  SANSINENAvs.INDEPENDIENTE  

  HURACAN LHvs.SOL DE MAYO  

  PEÑAROLvs.D.ARGENTINO  

  FC.OESTEvs.C.DEPORTIVO  

  J.U.UNIVERSITARIOvs.LINIERS  

  libre: SP.DESAMPARADOS  

9na. fecha - Miércoles 18 mayo 2022

  LINIERSvs.FC.OESTE  

  C.DEPORTIVOvs.PEÑAROL  

  D.ARGENTINOvs.HURACAN LH  

  SOL DE MAYOvs.SANSINENA  

  INDEPENDIENTEvs.CIUDAD BOLIVAR  

  OLIMPOvs.V.MITRE  

  SP.ESTUDIANTESvs.CIPOLLETTI  

  CAMIONEROSvs.SP.DESAMPARADOS  

  libre: J.U.UNIVERSITARIO  

       

10ma. fecha - 22 mayo 2022

  SP.DESAMPARADOSvs.SP.ESTUDIANTES  

  CIPOLLETTIvs.OLIMPO  

  V.MITREvs.INDEPENDIENTE  

  CIUDAD BOLIVARvs.SOL DE MAYO  

  SANSINENAvs.D.ARGENTINO  

  HURACAN LHvs.C.DEPORTIVO  

  PEÑAROLvs.LINIERS  

  FC.OESTEvs.J.U.UNIVERSITARIO  

  libre: CAMIONEROS  

       

11ra. fecha - 29 mayo 2022

  J.U.UNIVERSITARIOvs.PEÑAROL  

  LINIERSvs.HURACAN LH  

  C.DEPORTIVOvs.SANSINENA  

  D.ARGENTINOvs.CIUDAD BOLIVAR  

  SOL DE MAYOvs.V.MITRE  

  INDEPENDIENTEvs.CIPOLLETTI  

  OLIMPOvs.SP.DESAMPARADOS  

  SP.ESTUDIANTESvs.CAMIONEROS  

  libre: FC.OESTE  

       

12da. fecha - 05 junio 2022

  CAMIONEROSvs.OLIMPO  

  SP.DESAMPARADOSvs.INDEPENDIENTE  

  CIPOLLETTIvs.SOL DE MAYO  

  V.MITREvs.D.ARGENTINO  

  CIUDAD BOLIVARvs.C.DEPORTIVO  

  SANSINENAvs.LINIERS  

  HURACAN LHvs.J.U.UNIVERSITARIO  

  PEÑAROLvs.FC.OESTE  

  libre: SP.ESTUDIANTES  

13ra. fecha - 12 junio 2022

  FC.OESTEvs.HURACAN LH  

  J.U.UNIVERSITARIOvs.SANSINENA  

  LINIERSvs.CIUDAD BOLIVAR  

  C.DEPORTIVOvs.V.MITRE  

  D.ARGENTINOvs.CIPOLLETTI  

  SOL DE MAYOvs.SP.DESAMPARADOS  

  INDEPENDIENTEvs.CAMIONEROS  

  OLIMPOvs.SP.ESTUDIANTES  

  libre: PEÑAROL  

       

14ta. fecha - Sábado 18 junio 2022

  SP.ESTUDIANTESvs.INDEPENDIENTE  

  CAMIONEROSvs.SOL DE MAYO  

  SP.DESAMPARADOSvs.D.ARGENTINO  

  CIPOLLETTIvs.C.DEPORTIVO  

  V.MITREvs.LINIERS  

  CIUDAD BOLIVARvs.J.U.UNIVERSITARIO  

  SANSINENAvs.FC.OESTE  

  HURACAN LHvs.PEÑAROL  

  libre: OLIMPO  

       

15ta. fecha - Miércoles 22 junio 2022

  PEÑAROLvs.SANSINENA  

  FC.OESTEvs.CIUDAD BOLIVAR  

  J.U.UNIVERSITARIOvs.V.MITRE  

  LINIERSvs.CIPOLLETTI  

  C.DEPORTIVOvs.SP.DESAMPARADOS  

  D.ARGENTINOvs.CAMIONEROS  

  SOL DE MAYOvs.SP.ESTUDIANTES  

  INDEPENDIENTEvs.OLIMPO  

  libre: HURACAN LH  

       

16ta. fecha - 26 junio 2022

  OLIMPOvs.SOL DE MAYO  

  SP.ESTUDIANTESvs.D.ARGENTINO  

  CAMIONEROSvs.C.DEPORTIVO  

  SP.DESAMPARADOSvs.LINIERS  

  CIPOLLETTIvs.J.U.UNIVERSITARIO  

  V.MITREvs.FC.OESTE  

  CIUDAD BOLIVARvs.PEÑAROL  

  SANSINENAvs.HURACAN LH  

  libre: INDEPENDIENTE  

       

17ma. fecha - 03 julio 2022

  HURACAN LHvs.CIUDAD BOLIVAR  

  PEÑAROLvs.V.MITRE  

  FC.OESTEvs.CIPOLLETTI  

  J.U.UNIVERSITARIOvs.SP.DESAMPARADOS  

  LINIERSvs.CAMIONEROS  

  C.DEPORTIVOvs.SP.ESTUDIANTES  

  D.ARGENTINOvs.OLIMPO  

  SOL DE MAYOvs.INDEPENDIENTE  

  libre: SANSINENA  

18va. fecha - 10 julio 2022

  D.ARGENTINOvs.INDEPENDIENTE  

  C.DEPORTIVOvs.OLIMPO  

  LINIERSvs.SP.ESTUDIANTES  

  J.U.UNIVERSITARIOvs.CAMIONEROS  

  FC.OESTEvs.SP.DESAMPARADOS  

  PEÑAROLvs.CIPOLLETTI  

  HURACAN LHvs.V.MITRE  

  SANSINENAvs.CIUDAD BOLIVAR  

  libre: SOL DE MAYO  

       

19na. fecha - Sábado 16 julio 2022

  V.MITREvs.SANSINENA  

  CIPOLLETTIvs.HURACAN LH  

  SP.DESAMPARADOSvs.PEÑAROL  

  CAMIONEROSvs.FC.OESTE  

  SP.ESTUDIANTESvs.J.U.UNIVERSITARIO  

  OLIMPOvs.LINIERS  

  INDEPENDIENTEvs.C.DEPORTIVO  

  SOL DE MAYOvs.D.ARGENTINO  

  libre: CIUDAD BOLIVAR  

       

20ma. fecha - Miércoles 20 julio 2022

  C.DEPORTIVOvs.SOL DE MAYO  

  LINIERSvs.INDEPENDIENTE  

  J.U.UNIVERSITARIOvs.OLIMPO  

  FC.OESTEvs.SP.ESTUDIANTES  

  PEÑAROLvs.CAMIONEROS  

  HURACAN LHvs.SP.DESAMPARADOS  

  SANSINENAvs.CIPOLLETTI  

  CIUDAD BOLIVARvs.V.MITRE  

  libre: D.ARGENTINO  

       

21ra. fecha - 24 julio 2022

  CIPOLLETTIvs.CIUDAD BOLIVAR  

  SP.DESAMPARADOSvs.SANSINENA  

  CAMIONEROSvs.HURACAN LH  

  SP.ESTUDIANTESvs.PEÑAROL  

  OLIMPOvs.FC.OESTE  

  INDEPENDIENTEvs.J.U.UNIVERSITARIO  

  SOL DE MAYOvs.LINIERS  

  D.ARGENTINOvs.C.DEPORTIVO  

  libre: V.MITRE  

       

22da. fecha - 31 julio 2022

  LINIERSvs.D.ARGENTINO  

  J.U.UNIVERSITARIOvs.SOL DE MAYO  

  FC.OESTEvs.INDEPENDIENTE  

  PEÑAROLvs.OLIMPO  

  HURACAN LHvs.SP.ESTUDIANTES  

  SANSINENAvs.CAMIONEROS  

  CIUDAD BOLIVARvs.SP.DESAMPARADOS  

  V.MITREvs.CIPOLLETTI  

  libre: C.DEPORTIVO  

23ra. fecha - 07 agosto 2022

  SP.DESAMPARADOSvs.V.MITRE  

  CAMIONEROSvs.CIUDAD BOLIVAR  

  SP.ESTUDIANTESvs.SANSINENA  

  OLIMPOvs.HURACAN LH  

  INDEPENDIENTEvs.PEÑAROL  

  SOL DE MAYOvs.FC.OESTE  

  D.ARGENTINOvs.J.U.UNIVERSITARIO  

  C.DEPORTIVOvs.LINIERS  

  libre: CIPOLLETTI  

       

24ta. fecha - 14 agosto 2022

  J.U.UNIVERSITARIOvs.C.DEPORTIVO  

  FC.OESTEvs.D.ARGENTINO  

  PEÑAROLvs.SOL DE MAYO  

  HURACAN LHvs.INDEPENDIENTE  

  SANSINENAvs.OLIMPO  

  CIUDAD BOLIVARvs.SP.ESTUDIANTES  

  V.MITREvs.CAMIONEROS  

  CIPOLLETTIvs.SP.DESAMPARADOS  

  libre: LINIERS  

       

25ta. fecha - Sábado 20 agosto 2022

  CAMIONEROSvs.CIPOLLETTI  

  SP.ESTUDIANTESvs.V.MITRE  

  OLIMPOvs.CIUDAD BOLIVAR  

  INDEPENDIENTEvs.SANSINENA  

  SOL DE MAYOvs.HURACAN LH  

  D.ARGENTINOvs.PEÑAROL  

  C.DEPORTIVOvs.FC.OESTE  

  LINIERSvs.J.U.UNIVERSITARIO  

  libre: SP.DESAMPARADOS  

       

26ta. fecha - Miércoles 24 agosto 2022

  FC.OESTEvs.LINIERS  

  PEÑAROLvs.C.DEPORTIVO  

  HURACAN LHvs.D.ARGENTINO  

  SANSINENAvs.SOL DE MAYO  

  CIUDAD BOLIVARvs.INDEPENDIENTE  

  V.MITREvs.OLIMPO  

  CIPOLLETTIvs.SP.ESTUDIANTES  

  SP.DESAMPARADOSvs.CAMIONEROS  

  libre: J.U.UNIVERSITARIO  

       

27ma. fecha - 28 agosto 2022

  SP.ESTUDIANTESvs.SP.DESAMPARADOS  

  OLIMPOvs.CIPOLLETTI  

  INDEPENDIENTEvs.V.MITRE  

  SOL DE MAYOvs.CIUDAD BOLIVAR  

  D.ARGENTINOvs.SANSINENA  

  C.DEPORTIVOvs.HURACAN LH  

  LINIERSvs.PEÑAROL  

  J.U.UNIVERSITARIOvs.FC.OESTE  

  libre: CAMIONEROS  

28va. fecha - 04 septiembre 2022

  PEÑAROLvs.J.U.UNIVERSITARIO  

  HURACAN LHvs.LINIERS  

  SANSINENAvs.C.DEPORTIVO  

  CIUDAD BOLIVARvs.D.ARGENTINO  

  V.MITREvs.SOL DE MAYO  

  CIPOLLETTIvs.INDEPENDIENTE  

  SP.DESAMPARADOSvs.OLIMPO  

  CAMIONEROSvs.SP.ESTUDIANTES  

  libre: FC.OESTE  

       

29na. fecha - 11 septiembre 2022

  OLIMPOvs.CAMIONEROS  

  INDEPENDIENTEvs.SP.DESAMPARADOS  

  SOL DE MAYOvs.CIPOLLETTI  

  D.ARGENTINOvs.V.MITRE  

  C.DEPORTIVOvs.CIUDAD BOLIVAR  

  LINIERSvs.SANSINENA  

  J.U.UNIVERSITARIOvs.HURACAN LH  

  FC.OESTEvs.PEÑAROL  

  libre: SP.ESTUDIANTES  

       

30ma. fecha - 18 septiembre 2022

  HURACAN LHvs.FC.OESTE  

  SANSINENAvs.J.U.UNIVERSITARIO  

  CIUDAD BOLIVARvs.LINIERS  

  V.MITREvs.C.DEPORTIVO  

  CIPOLLETTIvs.D.ARGENTINO  

  SP.DESAMPARADOSvs.SOL DE MAYO  

  CAMIONEROSvs.INDEPENDIENTE  

  SP.ESTUDIANTESvs.OLIMPO  

  libre: PEÑAROL  

31ra. fecha - 25 septiembre 2022

  INDEPENDIENTEvs.SP.ESTUDIANTES  

  SOL DE MAYOvs.CAMIONEROS  

  D.ARGENTINOvs.SP.DESAMPARADOS  

  C.DEPORTIVOvs.CIPOLLETTI  

  LINIERSvs.V.MITRE  

  J.U.UNIVERSITARIOvs.CIUDAD BOLIVAR  

  FC.OESTEvs.SANSINENA  

  PEÑAROLvs.HURACAN LH  

  libre: OLIMPO  

       

32da. fecha - 02 octubre 2022

  SANSINENAvs.PEÑAROL  

  CIUDAD BOLIVARvs.FC.OESTE  

  V.MITREvs.J.U.UNIVERSITARIO  

  CIPOLLETTIvs.LINIERS  

  SP.DESAMPARADOSvs.C.DEPORTIVO  

  CAMIONEROSvs.D.ARGENTINO  

  SP.ESTUDIANTESvs.SOL DE MAYO  

  OLIMPOvs.INDEPENDIENTE  

  libre: HURACAN LH  

       

33ra. fecha - 09 octubre 2022

  SOL DE MAYOvs.OLIMPO  

  D.ARGENTINOvs.SP.ESTUDIANTES  

  C.DEPORTIVOvs.CAMIONEROS  

  LINIERSvs.SP.DESAMPARADOS  

  J.U.UNIVERSITARIOvs.CIPOLLETTI  

  FC.OESTEvs.V.MITRE  

  PEÑAROLvs.CIUDAD BOLIVAR  

  HURACAN LHvs.SANSINENA  

  libre: INDEPENDIENTE  

       

34ta. fecha - 16 octubre 2022

  CIUDAD BOLIVARvs.HURACAN LH  

  V.MITREvs.PEÑAROL  

  CIPOLLETTIvs.FC.OESTE  

  SP.DESAMPARADOSvs.J.U.UNIVERSITARIO  

  CAMIONEROSvs.LINIERS  

  SP.ESTUDIANTESvs.C.DEPORTIVO  

  OLIMPOvs.D.ARGENTINO  

  INDEPENDIENTEvs.SOL DE MAYO  

  libre: SANSINENA

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