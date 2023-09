Casi como una final anticipada. No sólo porque fue antes sino que pasó entre risas, coincidencias y sin ninguna presión. Nada que ver como cuando tengan que enfrentarse desde mañana en la serie por la final del torneo "Apertura" del hockey sobre patines local. DIARIO DE CUYO los juntó y ellos accedieron sin titubear. Para la nota y para la producción de fotos. Facundo Peralta y Santiago Velázquez (por Social San Juan) y Francisco Barragán y Emiliano Romero (por Banco Hispano) referentes de sus clubes. Contaron sus sueños. Sus ilusiones. Sus respetos para con el adversario.

Desde mañana estarán frente a frente. Será primero en cancha de los decanos. El miércoles la revancha en el escenario hispánico y, de llegar a un hipotético tercer y decisivo partido, de vuelta al rectángulo de juego de la Villa América. Apasionante por donde se lo mire...

Los jugadores de Hispano fueron los primeros en llegar a la redacción de DIARIO DE CUYO. Francisco Barragán (le dicen "Fran" y no "Pancho" como es común) y Emiliano Romero (el "Pony" para todo el mundo). Un joven (Barragán tiene 22 años) y otro experimentado (Romero, 34 años). Ambos con muchas coincidencias. "Llegué esta temporada a Hispano porque me convencieron los nombres que se juntaron. He tenido buenos años pero ahora también paso por un buen momento. Hacer goles y rendir como te lo piden es gratificante. Y un incentivo especial. Además todo el equipo te ayuda, más tratándose de un grupo excepcional como este. La verdad, disfruto este momento", aclaró el "Pony".

Orgullosos. Los cuatro jugadores muestran con orgullo los colores de sus camisetas. Fue el anticipo de la final del hockey local organizado por DIARIO DE CUYO. (Fotos: Marcos Urisa).

"El año pasado no tuve tanta continuidad, en cambio ahora es otra cosa a pesar de que no arranqué muy bien. Hay un buen ánimo y físicamente estamos bien preparados. Hemos ido de menor a mayor. Con los muchachos más grandes nos complementamos. Por ahí ellos nos quitan la presión en este tipo de partidos decisivos porque toman la responsabilidad del caso. Y en cuanto a la calma, cuando alguien se va de boca es un 50 por ciento para cada uno. Ellos nos frenan pero a veces nosotros también a ellos", aclaró Francisco.

Después de la sesión fotográfica fue el momento de hablar para los chicos de Social. Facundo Peralta ("Facu", de 23 años) y Santiago Velázquez (el "Monito", de 20 años). Ambos dignos exponentes de un plantel completamente joven pero con experiencia en finales. "Es el tercer año que estoy en el club y me siento totalmente identificado con los colores. Es más, trabajo en las inferiores. El "Gringo" (por el DT Juan Travasino) se la jugó con los chicos de inferiores y le ha ido muy bien. Con la de ahora son tres finales. Estamos listo para pelear por el título y sabemos que ante un gran rival", aclaró "Facu".

Quedó para el final el "Monito": "El hockey se convirtió en algo muy físico. Y nosotros hemos tenido muchas exigencias y estamos respondiendo. Además hay total entendimiento. Un ejemplo, los arqueros (su hermano 'Caku' y 'Juanes' Montaño). Ellos arreglan cuándo debe atajar uno y cuándo el otro. Además ya tenemos el roce suficiente como para pelearle a cualquiera un título".

Frases repartidas

Facundo Peralta - Social San Juan

“El año pasado jugamos dos finales y estamos preparados para encarar esta de ahora. Somos un equipo joven pero con el tiempo hemos ganado experiencia. Todo será muy parejo y los dos tenemos jugadores desequilibrantes”.

Emiliano Romero - Banco Hispano

“Seguro que será una final durísima. Para los dos, lógicamente. Mucho tiene que ver el aspecto físico y, en eso, también estamos parejos. Social tiene un plantel largo y nosotros mezclamos más experiencia con juventud”.

Santiago Velázquez - Social San Juan

“Las finales son partidos distintos. Se juegan con otras motivaciones. Estoy convencido de que todo depende de nosotros mismos. Somos un equipo joven y muy físico. Hispano es un rival de jerarquía. Serán partidazos”.

Francisco Barragán - Banco Hispano

“Tenemos el plus de mezclar jugadores de mucha experiencia con otros más jóvenes. Con los chicos de Social nos conocemos muy bien; somos de la misma camada. Ellos vienen dominando el hockey local. Será muy complicado”.

Las semifinales se dieron a pura emoción

De festejo. En eso están Romero, Gonzalo Gómez, Barragán y Tomas Escobar, de Hispano. Lo sufre el arquero Martín Alvarez, de UVT. Fue parejo pero cerca del final Hispano lo definió de contra.

Los terceros partidos salieron intensos. Disputados siempre y con ganadores merecidos. Por un lado, Hispano volvió a hacerse fuerte como visitante y venció 7-3 a UVT. Por el otro, Social San Juan hizo valer su condición de local y derrotó 4-2 a Lomas de Rivadavia.

En la cancha trinitense, Hispano metió un golpe de nocaut cuando nació el partido (17 segundos gol de Barragán de penal) y el dueño de casa nunca pudo asimilarlo. Siempre cuesta arriba y al final, cuando perdía 3-2, se desmoronó a pesar de contar con el reaparecido Víctor Núñez. Para la visita anotaron Barragán (3), Romero (3) y Gómez. Para el local, Carlos López (3). En la Villa América fue peleado de principio a fin. Social arrancó mejor pero Lomas lo emparejó cerca del cierre. Para el local marcaron Matías Martín, Santiago Balmaceda, Sergio Bueno y Santiago Velázquez. Para Lomas lo hicieron Maxi Ortiz y Víctor Bertrán.