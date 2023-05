El seleccionado argentino Sub-20 dirigido por Javier Mascherano viajará hoy por la tarde rumbo a Santiago del Estero, para iniciar su camino en el Grupo A de la Copa del Mundo de la categoría el próximo sábado, cuando enfrente desde las 18 al campeón de Asia, Uzbekistán, en el estadio Único-Madre de Ciudades.

El seleccionado albiceleste realizará desde las 10.30 de hoy el último entrenamiento en el predio de AFA, en Ezeiza, con los primeros 15 minutos abiertos a la prensa acreditada al Mundial, para viajar por la tarde rumbo a Santiago del Estero.

El micro que trasladará a la delegación hacia el aeropuerto de Ezeiza partirá desde el predio Lionel Messi a las 15.40, para abordar el vuelo hacia la ciudad norteña a las 17.

En tanto, hoy Mascherano dispuso el último entrenamiento vespertino, una modalidad que mantuvo durante toda esta primera semana de concentración, y lo inició con ejercicios a cargo del preparador físico Pablo Blanco, quién coordinó bloques de fuerza y coordinación con balón durante un cuarto de hora.

Posteriormente, el entrenador dispuso de movimientos tácticos sin oposición, para cerrar la actividad con tareas en espacios reducidos.

Y ya en los últimos 10 minutos del entrenamiento los jugadores de campo se quedaron ejecutando remates de media distancia.

DE LIGA

El presidente de AFA, el sanjuanino Claudio Tapia afirmó que la posibilidad a la que accedió Argentina de organizar el Mundial Sub-20 "se debió más a que se alinearon los planetas que a una idea concreta".

"Haber logrado la sede fue pensar y estar en el momento indicado y que se dieran las cosas. No fue una idea sino que se alinearon los planetas, porque justo el 30 de marzo había Congreso de Conmebol, el presidente de FIFA, Gianni Infantino estaba viajando a Sudamérica y un día antes le habían sacado el Mundial a Indonesia", confió Tapia en una entrevista con Olé.

"Ese día nos despertamos muy temprano y tuvimos la suerte de poder encontrar a todos los actores que nos tenían que acompañar para que eso se pudiera cristalizar rápidamente", explicó.

Tapia destacó "el rol del Estado, con el respaldo de las notas para ser sede. Y también tenemos una gran virtud, ya que vamos a jugar un Mundial con cuatro competencias más disputándose simultáneamente en nuestro país, como lo son el campeonato de la Liga Profesional, la Copa Argentina, la Sudamericana y la Libertadores".

"Quizá la gran deuda del fútbol argentino esté en la infraestructura, aunque de todas formas contamos con los estadios disponibles y en condiciones óptimas según los parámetros de la FIFA". expresó.

Sueño de crack

Matías Soulé, mediapunta de la Sub 20, reconoció que le gustaría jugar en Independiente en algún momento de su carrera y a dos días del debut en la Copa del Mundo.

En diálogo con Radio La Red, el futbolista de Juventus volvió a mencionar su fanatismo por el Rojo: "Siempre hablamos con mi viejo cuando miramos los partidos. Todavía falta mucho, recién estoy arrancando, pero me encantaría poder jugar en Independiente".

"Comencé en Vélez a los nueve. Me ficharon en liga y como era muy chiquito no podía ir a la pensión, pero a los once lo pedí y me dejaron vivir allá", agregó.

Sin TV

Inglaterra, Nueva Zelanda, Fiji, República Dominicana y Uzbekistán son los países que no televisarán el Mundial Sub-20. Según un documento oficial que difundió la FIFA esto es así, llamando la atención que Inglaterra es el actual campeón de Europa.