Un giro de 180 grados tuvo ayer el Giro de Italia. La etapa 14, corrida sobre 193 kilómetros entre Sierre y Cassagno Magnano, que contó con un ascenso de primera categoría a los 55 kilómetros de la largada, contó como se preveía con una fuga decisiva. La ganó el alemán Nico Denz (BORA), que había debutado con otra victoria en fuga, en la etapa 12. Ahora bien, nadie calculó que el ciclista que arribó en la 15ta ubicación, a 53s del germano, pasara a ser el nuevo líder de la carrera.

El ciclista francés Bruno Armirail (Groupama FDJ), que era el mejor ubicado de los 29 corredores, que abrieron un hueco con el pelotón apenas iniciada la competencia (estaba a 18m37s del galés Geraint Thomas), terminaría festejando en el podio vestido de rosado, porque el pelotón donde viajaban los primeros de la clasificación general durmieron una larga siesta y culminaron a 21m11s, del ganador del parcial.

El tema ahora es desentrañar la intriga sobre si no se equivocaron porque el hombre que se metió de cabeza en la conversación, considerado de los "outsiders" puede ser la piedra en el zapato para Thomas y Roglic, máximos aspirantes al festejo final en Milan.

Armirail es un ciclista que ha trabajado más de gregario que de jefe de filas.

Está acostumbrado a sufrir. Al principio de su carrera era un escalador, pero con el tiempo se convirtió en un buen contrarrelojista.

En el 2015 lo atropelló un automóvil. se quebró la rótula en dos o tres partes, desde entonces sufrió buen tiempo en su recuperación.

Es posible que todo salga como indican los que saben.

Sucede que este giro termina en una contrarreloj, con la particularidad que los últimos kilómetros son todos en subida.

Si Armirail resiste y llega a esa contrarreloj es su especialidad, y si no se olvidó de sus inicios como amateur sabe subir.

NUEVO LÍDER

Contra la historia

El ciclista francés Bruno Armirail (foto), que corre en el Groupama Fdj, se convirtió en el primer francés en liderar la clasificación general del Giro 24 años después de Jalabert, estuvo vestido con la "maglía rosa" durante nueve días, en la edición de 1999.

Nacido en Bagneres de Bigorre (en los Altos Pirineos), hasta hoy nunca había liderado ninguna clasificación general y el único éxito de su carrera hasta el momento fue en la contrarreloj del campeonato nacional de Francia del año pasado. Una revancha tras no ser convocado para el Tour por su equipo.

Mide 1,90 m, pesa 71 kg, se convirtió en profesional en 2015 es el gregario de Thibaut Pinot. Los primeros puntos fuertes llegaron hace 9 años, cuando ganó el campeonato nacional de contrarreloj sub 23. Este es su primer Giro de Italia.

Armirail no se lo creía

Bruno Armirail, ciclista francés del equipo Groupama-FDJ, no podía creer que fuera la nueva Maglia Rosa del Giro de Italia y aseguró que tuvo que sólo cuando vio llegar a Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) se dio cuenta.



"Sólo cuando Geraint Thomas cruzó la meta, se hizo realidad en mi mente, pero es difícil darse cuenta", sostuvo el ciclista del Groupama-FDJ.



"Nunca imaginé que acabaría con la Maglia Rosa. Había visto a mi compañero de equipo Attila Valter con ella hace dos años, pero...", añadió.



Armirail subrayó que "el plan de esta mañana (por ayer) se centraba más en la victoria de etapa. Habíamos hablado con mi compañero Rudy Molard. Pensábamos que un día la Maglia Rosa podría estar en juego. Pero no pensábamos que fuera hoy. Lo había intentado en la etapa 4 y me decepcionó no tener un buen día".