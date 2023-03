Las 83 mil localidades para ver a la Selección argentina, en su estreno como campeón del mundo ante Panamá, el jueves próximo en el Monumental, se agotaron en dos horas y superó las expectativas de la AFA.

'Agotado', se leyó en el sitio Deportick, encargado de la venta de los tickets para el primer amistoso internacional, ya que el otro será en Santiago del Estero (ver aparte).

Apenas se dio comienzo a la venta, a las 14, por medio del sistema de la web Deportick, los usuarios en fila superaron el millón cuatrocientos mil (1.400.000) y explotaron las quejas en las redes sociales por la lentitud del proceso.

El 25 de marzo pasado, con Venezuela, en Boca, la popular costaba $3.999. Ahora, $12.000.

La explicación se debió a que cada persona que ingresó tuvo diez minutos para el procedimiento de compra de los tickets, algo advertido en una leyenda cuando se dio inicio al proceso de la fila: 'Estás en línea para Argentina vs. Panamá. Cuando sea tu turno, accederás al sitio web y tendrás 10 minutos para realizar tu compra'.

Al momento de acceder, cada usuario tuvo la posibilidad de comprar hasta seis tickets, que posteriormente deberá retirar con el comprobante de compra emitido por el sistema.

Los valores para el partido iniciaron en 12.000 pesos las generales y 7.000 las generales de menores; 24.000 la Sívori/Centenario Alta; 48.000 la San Martín/Belgrano Baja; y 49.000 la San Martín/Belgrano Media.

Pronto, en Twitter, los hinchas hicieron tendencias a #EntradasArgentina y #Deportick, debido al tráfico de la palabra en la red social por excelencia a la hora de comunicar eventos en vivo.

Uno de los usuarios, Germán Russián, puso en Twitter: 'Valió la pena dejar la pc prendida 1 semana. Gracias Deportick...', con una imagen en la que se lo observó décimo en la fila. Un verdadero lujo en relación al resto de los hinchas de 'La Scaloneta', que se encontraron en posiciones desfavorables y un avance lento en la fila virtual.

La contracara fueron los hinchas que arrancaron su camino en un sitio y con el correr de los minutos no sólo se mantuvieron sino que también fueron retrasados en la fila virtual.

Por otro lado, el humor en las redes no se hizo esperar y se llenó de memes en los que se compararon la fila para los tickets con el 20 de diciembre, cuando 4 millones de hinchas coparon las calles de la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Esta será la primera presentación de Argentina como campeona del mundo con todas sus estrellas, ya que entre los convocados estarán los 26 ganadores de Qatar, entre ellos, Messi, Ángel Di María, Emiliano 'Dibu' Martínez, Julián Álvarez, entre otros.

En Santiago, menos butacas y más aforo

El Estadio Madre de Ciudades pasará de poder recibir a 30.000 espectadores a que sean 42.000 los presentes para el segundo partido de la Selección argentina como campeona del mundo. ¿Cómo? Se se están retirando butacas de varios de los sectores de tribunas.

No será la primera vez que la Selección argentina juegue en el nuevo estadio santiagueño, pero sí la primera vez que lo haga con público: en 2021, la Albiceleste jugó allí ante Chile por Eliminatorias pero por la pandemia de coronavirus, el encuentro fue a puertas cerradas. Ahora, ante Curazao, el elenco de Lionel Scaloni contará con el apoyo de más de 42.000 espectadores.

El DT renueva los objetivos del equipo

"En el fútbol, como en la vida, no hay que dormirse en los laureles"

“Seriedad”, es la palabra que empleó Scaloni para referirse a la manera en que el equipo asumirá los amistosos, más allá de los festejos.

El entrenador del seleccionado argentino galardonado en menos de un mes como el mejor director técnico de América y del Mundo bajó ayer un mensaje a sus dirigidos campeones en Qatar, en la previa de los partidos amistosos de la semana que viene y la siguiente ante Panamá y Curazao, al advertir que "el fútbol como la vida son así: no hay que dormirse en lo conseguido sino seguir mejorando. Por eso nosotros siempre les daremos oportunidades a los chicos que vengan jugando en un buen nivel", avisó Scaloni.

"Siempre les otorgaremos posibilidades de jugar a los que realmente creamos que están mejor en cada convocatoria, porque permanentemente hay jóvenes que van saliendo. Y eso ocurrirá cuando creamos que les debemos dar una oportunidad a los

que las tengan que tener. Porque lo que acá está claro es que después de ganar el Mundial hay que seguir y no dormirse", remarcó el entrenador que por estas horas está visitando a su familia en su ciudad santafesina natal de Pujato.

Y siempre bajo su natural tendencia de bajarle la 'espuma' a la grandilocuencia, Scaloni remarcó que "no se puede estar todos los días pensando en que se es campeón del mundo. Porque no por ganar vale todo para siempre. La vida continúa y siempre hay espacio para seguir mejorando, o al menos intentarlo".

"Por ejemplo el premio The Best que me otorgó la FIFA al mejor entrenador del mundo yo lo valoro más desde lo grupal que de lo individual. Y tampoco estoy todo el día pensando en eso", apuntó.

"Al primer amistoso con Panamá ante el público argentino, vamos a prepararlo con toda la seriedad de siempre. Después, no se cómo será la fiesta que se está preparando, pero en la cancha pondremos lo mejor, porque la gente tendrá ganas de ver a sus jugadores y festejar. Y es el momento para brindarle al hincha toda la cercanía que se merece, aunque siempre considerando que en el medio habrá que jugar un partido", remarcó.

Y finalmente el técnico de 44 años volvió la mirada hacia atrás, al pasado inmediato, para referirse inevitablemente a la tercera Copa del Mundo lograda por Argentina en Qatar, y sobre el punto reseñó que "no cambiaría nada de lo hecho entonces. En primer término por cómo terminó todo, obviamente, pero fundamentalmente porque creo que se hizo todo aquello que teníamos que hacer", concluyó.

Una de esas cosas fue no darles a conocer a los jugadores la formación hasta poco antes de empezar un partido, por consejo de Marcelo Gallardo, para que no se filtrara a la prensa.