Cada vez son más. La joven ciclista rawsina junto a la bicicleta con la que ganó el campeonato argentino de ruta en La Plata y todas las casacas nacionales ganadas en las distintas categorías.

A los 19 años Maribel Aguirre, en cuanto a títulos nacionales de ciclismo, ya ganó todo. Había sido tres veces campeona de ruta en categorías formativas (una en contrarreloj) y el pasado sábado se coronó como monarca argentina entre las damas.



Con el título conseguido en La Plata, sumando todos los logros en ruta y pista, llegó a la docena de medallas de oro. Por lo tanto guarda con pulcritud, esmero y cariño, todas las camisetas de campeona que recibió desde 2012, algunas de ellas prolijamente dobladas en bolsitas.



La hija de Sergio Aguirre, capitán del equipo continental de la Municipalidad de Rawson y de Roxana Mangue, relatora de ciclismo de FM Radio Sports, no se conforma. Ha logrado una buena forma física y cumplió su meta inmediata. Ahora viene el objetivo mediato, que es correr el Panamericano de Ruta que se realizará entre el 3 y 6 de mayo en la Avenida de Circunvalación.



Con una tímida sonrisa y su sencillez -una marca registrada- confió que los títulos ganados en la categoría mayor, fueron los que le produjeron mayor emoción: "Todos los campeonatos son lindos, pero en junior y juveniles la competencia era entre dos o tres corredoras. Ganar en la categoría mayor es otra cosa porque hay una decena o más, de ciclistas que son candidatas", expresó.



Sobre el triunfo de pasado fin de semana comentó que se sintió bien durante toda la carrera. "Logré con Florencia Malaspina, de Chubut, conectar una fuga y como el pelotón venía cerca a unos 20 segundos fui la que más tiré. Mi tío (Carlos Mangue, relator de Radio La Voz) iba en la radiomoto y me decía que me tranquilizara, que guardara algo de fuerzas, porque me veía muy desbocada".



"Cuando faltaba poco y bajé a recibir agua le pregunté al "Polilla" (Rubén Ramos) qué hacía, me dijo que si me sentía bien que me la jugara, así que recuperé un poco el aire y traté de que no me superara la ansiedad. Sabía que levantando el embalaje en mi distancia -aproximadamente 200 metros finales- podía ganar. Y fue así, agache la cabeza y ataqué con todo", explicó.

"A todos los títulos los disfruté mucho, pero los logrados en mayores tienen otro sabor" MARIBEL AGUIRRE - Campeona argentina de ruta



Ganadora de la clásica salteña "1ro de Mayo" del año pasado, la piba sanjuanina venía algo bajoneada porque no se le daban los resultados ("estaba muy ilusionada con la Vuelta de San Juan, pero no se me dio") y haberse reencontrado con la victoria en el máximo escenario nacional le permite renovar esperanzas y afrontar con más fuerzas todo lo que viene.



"El ciclismo femenino ha mejorado mucho, se entrena de manera más profesional y las carreras son muy disputadas", contó quien integra el plantel del Shimano Ladyes Power equipo que no ha renovado su licencia continental y que mantiene su estructura para competir en el ámbito nacional.



Actualmente dedicada en cuerpo y alma a cumplir sus metas deportivas, Maribel que el año pasado probó y no se convenció de seguir estudiando Administración de Empresas, tiene pensado realizar una carrera a distancia. "Los viajes, algunos que surgen de la noche a la mañana, me impiden cursar con continuidad, pero no dejo de pensar en realizar una carrera por Internet", comentó mientras acondicionaba sus camisetas para la foto.





Más barato por docena

12 Maribel ganó tres títulos en mayores (línea en ruta, omnium y puntables en pista) y logró 9 en categorías formativas.

De todos colores

27 Son las medallas conseguidas por Maribel en su campaña deportiva, aparte de los 12 oros acumula otros 15 podios.