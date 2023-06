A punto de cumplir 36 años, Lionel Messi continuará su carrera en Inter de Miami, de la Major League Soccer, en principio por dos temporadas, y será la cara visible del Mundial de los Estados Unidos 2026, según confirmó el propio futbolista en una entrevista con Mundo Deportivo y Sport de España.

"No vuelvo al Barça, iré al Inter de Miami. Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar ese camino", afirmó el rosarino en una nota con los medios españoles.

"Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia", añadió.

Messi, acaso el mejor futbolista de la historia, vio frustrada su vuelta a Barcelona de España, club que lo vio nacer profesionalmente y en las juveniles, después de varias semanas de negociación sin oferta formal.

El otro camino era el fútbol árabe, donde sobraba dinero pero faltaba convencimiento por parte del rosarino y su familia de irse a un país diferente en su cultura, más allá de que es embajador deportivo.

El equipo que tiene al inglés David Beckham como dueño hizo todo lo posible para seducirlo, desde el estilo de vida hasta un proyecto deportivo desde mitad de año con posibles refuerzos de jerarquía y la llegada de un entrenador de talla internacional -suena Gerardo Martino-. En la actualidad hay tres argentinos: Nicolás Stefanelli (ex Defensa y Justicia), Franco Negri (ex Belgrano de Córdoba) y Benjamín Cremaschi (convocado al Sub-20).

"Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores en Barcelona y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso", explicó.

"Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro", aseguró el astro.

La oferta de Inter no solamente cuenta con dos temporadas y otros beneficios (acciones en la franquicia en un bajo valor). Además, el complemento pasa por el negocio que podría tener con marcas de primer nivel y la complementación de la Copa América del año próximo y el Mundial.

Esta decisión le llevó unos días, luego de esperar con entusiasmo a Barcelona, que nunca consiguió los permisos ni le llevó un contrato, y tampoco le convenció renovar en PSG -tenía la opción- después del maltrato recibido. La propuesta de Inter es integral y Miami es una ciudad que él y su familia conocen por las vacaciones reiteradas.

"La verdad que el primer año en París fue muy difícil, como ya dije en alguna ocasión, por diferentes motivos. El segundo año, los primeros seis meses me sentí muy, muy bien, muy cómodo en el club, en la ciudad, con mi familia.

Messi sostuvo que "en el PSG fueron dos años difíciles para mí y la familia, sobre todo los primeros meses con la adaptación: no era feliz allí".

En el medio estuvo el Mundial y creo que el Mundial marcó un poco a todos los equipos en general, marcó un poco la temporada, con una competición tan importante en el medio por primera vez. Creo que condicionó mucho la temporada. Esperaba terminar de otra manera, pero, bueno, fueron dos años, los cuales, en general fueron difíciles para mí, pero que ya quedaron atrás", sostuvo sobre su estadía en París.

En su paso por el club galo cosechó dos títulos de Ligue 1 de Francia y una Supercopa de Francia aunque su gran espina se clavó con las tempranas eliminaciones en octavos de final de ambas Champions League contra Real Madrid (2022) y Bayern Munich (2023).

Messi ha conquistado un total de 42 títulos oficiales a lo largo de su carrera: 35 con el FC Barcelona, 3 con el PSG, 3 con la Selección argentina, 1 con la Selección argentina sub-20 y otro con la Sub-23.

Sobre el final de la entrevista, el rosarino le abrió la puerta a una futura vuelta a Barcelona, en otro rol, ya que vivirá allá el "resto de su vida" con su familia y es su "casa".

"Desea menos exigencias"

Barcelona emitió un comunicado luego de que Messi confirmara que irá a Miami. El club español, dirigido por Joan Laporta (foto), indicó en la publicación que el jugador fue el que tomó la decisión de no regresar al conjunto catalán y que la entidad blaugrana le había acercado una oferta.

El motivo que esgrimió Barcelona sobre la negativa de Messi tiene que ver con su deseo de "competir en un campeonato con menos exigencias y más alejado del foco y la presión a la que ha estado sometido en los últimos años". Además, deslizaron que ya trabajan en la realización de un homenaje, algo que el propio rosarino sostuvo en las entrevistas que brindó ayer que le gustaría tener en el futuro en la ciudad condal. Una despedida de los hinchas.